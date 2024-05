Z paláca prichádzajú ďalšie nepríjemné správy. Kate Middleton sa na verejnosti tak skoro neobjaví, takýto je jej zdravotný stav

Kensingtonský palác vyvracia špekulácie o tom, že Kate Middleton by sa už čoskoro mala vrátiť ku svojim kráľovským povinnostiam. Podľa nich to tak skoro nehrozí.

Ako informuje BBC, hovorca Kensingtonského paláca uviedol, že princezná z Walesu sa do práce nevráti skôr, kým jej to nedovolí jej lekársky tím. Je tak veľmi nepravdepodobné, že by sme ju na verejnosti zahliadli ešte predtým, než sa jej stav zlepší. Hoci podľa mnohých informácií, ktoré poskytol aj jej manžel princ William, sa Kate darí dobre, je pravdepodobné, že sa tým snažia len upokojiť verejnosť a nevyvolávať ďalšie špekulácie.

Kate sa k svojim povinnostiam tak skoro nevráti

Kate sa necíti natoľko dobre, aby sa vrátila k svojim povinnostiam skôr, ako jej to odporučia lekári. Rôzne špekulácie pritom vznikli v súvislosti so správami o spustení jej nadácie, ktorá sa zameriava na rané roky života detí. Mnohí vtedy začali špekulovať, že princeznú už čoskoro uvidíme, pretože nadácia je jej srdcová záležitosť, ktorej sa chcela naplno venovať. Najnovšia správa však hovorí jednoznačne, jej návrat do práce v blízkej dobe nehrozí.

Jej zdravotný stav palác nebude komentovať

Kate bola stručne informovaná o správe Centra kráľovskej nadácie pre rané detstvo, ktorá vyzýva na investovanie do raných rokov detí. „Toto bude naďalej hlavným prvkom jej práce na verejnosti,“ povedal hovorca Kensingtonského paláca. Podľa správ naďalej zostala hnacou silou nadácie. Výkonný riaditeľ projektu Christian Guy povedal, že princezná bola celou kampaňou nadšená a bude v nej pokračovať, keď sa zotaví.

Podľa najnovších správ si však Kate a William chcú zachovať súkromie a princezná sa určite nepustí do práce skôr, než jej to dovolia lekári. Kensingtonský palác nebude poskytovať žiadne priebežné informácie o jej zdravotnom stave, ani žiadne aktualizácie, pokiaľ to nebude dôležité. Medzitým sa William naďalej venuje svojim povinnostiam, avšak dal jasne najavo, že jeho manželka a deti sú v tomto náročnom období na prvom mieste.