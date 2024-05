Obrovský zlatý hotel a luxusné kasína: Pár minút od Bratislavy malo vyrásť nové Las Vegas, projekt storočia ale stroskotal

Keď dnes množstvo vodičov prechádza cez nenápadnú pohraničnú maďarskú dedinku Hegyeshalom, ani len netuší, že pred niekoľkými rokmi sa mala stať mekkou európskeho hazardu. Do diaľky svietiace neóny, luxusné nákupné centrá, okázalé hotely, zábavné parky a v neposlednom rade obrovské kasína mali neďaleko slovenských hraníc vytvoriť druhé Las Vegas. Z miliardového projektu však napokon nebolo nič.

Po páde železnej opony do krajín bývalého východného bloku začali okamžite prúdiť rôzne zahraničné investície. Značný potenciál videli v uvedených štátoch aj Američania, ktorí sem okrem svojich firiem či reštauračných reťazcov chceli priniesť napríklad aj hazard. V USA je s ním spojené najmä Las Vegas, ktoré je notoricky známe azda každému Európanovi. S veľmi podobnou víziou chceli prísť rôzne známe mená aj do maďarskej obce Hegyeshalom.

Projekt mal niesť názov Crystal City (CC) a v týchto končinách by sme vďaka jeho rozlohe a zásahu do regiónu mohli pokojne hovoriť o investícii storočia. Aj napriek tomu v slovenských médiách veľa zmienok o CC nenájdete, no značný záujem oň prejavili predovšetkým Rakúšania. Ako uvádza v TASR správe z roku 2001 portál SME, mesto Hegyeshalom sa malo podľa rakúskeho hospodárskeho denníka Wirtschaftsblatt stať európskou verziou Las Vegas.

Podľa prvotných správ by projekt mohol do regiónu priniesť minimálne 2 500 pracovných miest a medzi investormi sa objavili skutočne zaujímavé mená. Išlo o výrobcu sladených nápojov Coca Cola, operátora lasvegaských kasín MGM a tiež otca popovej ikony Michaela Jacksona. Ako uvádza portál 24.hu, s myšlienkou prišiel ešte v polovici 90. rokov rakúsky podnikateľ Hans Asamer, ktorého vízia zaujala vyššie spomínané mená.

Zlatý trojuholník a 30-tisíc návštevníkov

Podľa magazínu Origo malo Crystal City vyrásť na ploche o rozlohe približne 350 hektárov, pričom samozrejmosťou mala byť nová vlastná vlaková stanica. Už v prvej fáze tam malo nájsť nocľah približne 3-tisíc návštevníkov a skloňoval sa aj rovnaký počet nových pracovných miest. Krištáľové mesto si postupne našlo ďalších investorov, hneď niekoľko ich bolo z Rakúska a projekt počítal s tým, že bude ťažiť aj vďaka svojej lokalite v srdci takzvaného zlatého trojuholníka.

Išlo o polohu medzi hlavnými mestami Viedeň-Bratislava-Budapešť, pričom slovenské hlavné mesto je od obce Hegyeshalom vzdialené iba 20 minút jazdy autom a viedenské letisko Schwechat približne 30 minút jazdy autom. Dá sa tak predpokladať, že existencia „Euro-Vegas“, podľa pracovného názvu investície, by do značnej miery ovplyvnila aj našej hlavné mesto a za zábavou by sem chodili mnohí Slováci.

Druhá etapa projektu bola dokonca ešte odvážnejšia. Podľa vízie investorov by sa tu ďalej mohli vybudovať rôzne termálne vodné kúpaliská, rekreačné zóny, tematické parky či logistické centrá. V takomto scenári sa počítalo s tým, že vďaka rozvoju infraštruktúry a hotelových zariadení by si tu mohlo nájsť miesto až 30-tisíc návštevníkov súčasne, čo by znamenalo rozšírenie ponuky práce a nové pozície pre ďalších 12-tisíc ľudí.

86-metrový zlatý hotel a stovky herných strojov

