Motorola ukázala iným, ako to majú robiť: Ich nové modely menia hru, a za túto cenu ich bude chcieť každý

Motorola, známy výrobca smartfónov, predstavila svoje nové produkty, pričom sa snaží zaujať aj oblasťami, na ktoré iní výrobcovia až tak nemyslia. Tým sa dokáže dobrým spôsobom odlíšiť od konkurencie a možno aj nastaviť trend, ktorým by sa mohli inšpirovať aj iní.

Motorola ukázala svoje nové zariadenia na konferencii v Belehrade, na ktorej sa zúčastnila aj naša redakcia. Pochmúrne počasie hlavného mesta Srbska ale neubralo na zážitku z nových zariadení, ktoré výrobca prezentoval pre novinárov.

Tri nové smartfóny (Ultra, Pro a Fusion) zo série s názvom Edge 50 zaujmú z viacerých strán. Už samotný názov série „edge“ poukazuje na to, že displej bude mať zahnuté okraje. Niektoré značky od tohto konceptu zahnutia upúšťajú, nám sa ale subjektívne páči, dodáva totiž smartfónu na elegantnosti, a pre nás aj pohodlnosti pri ovládaní, pričom sme nepocítili žiadne negatíva pri jeho používaní, napríklad nechcené dotyky displeja, s ktorým mali v minulosti problémy iné značky.

Výpomoc od najlepších

Na to, aby smartfón dnes dokázal zákazníka zaujať, musí výrobca urobiť aj niečo viac ako len predstaviť zariadenie s výborným fotoaparátom, výkonom a pamäťou. Motorola si to uvedomuje a stavila na štyri oblasti, v ktorých si pomohla inými svetovými výrobcami. Sú to farba, odolnosť, vôňa a zvuk.

Všetky smartfóny disponujú ochranou skla Gorilla Glass a štandardom ochrany IP 68, čo znamená, že odolávajú prachu a vode. Motorola, čo sa týka zvuku, stavila na spoluprácu so známym výrobcom Bose, pričom ukázala aj svoje nové slúchadlá moto buds+ a moto buds. Zvuk moto buds+ sme mali možnosť vyskúšať a musíme konštatovať, že Motorola urobila dobre, že stavila na osvedčenú značku Bose a výsledný produkt tak poskytuje kvalitu zvuku Bose za veľmi príjemnú cenu (moto buds+ za 149 eur a moto buds za 59 eur).

V prípade farebnosti Motorola získala overenie spoločnosťou Pantone. Znamená to, že azda najznámejšia firma, čo sa farieb týka, spolupracuje s Motorolou a výsledkom toho je, že farby, ktoré zachytíte fotoaparátom a zobrazíte na displeji, budú autenticky simulovať celý rozsah reálnych farieb. Rovnako Pantone overenie zaručuje aj realistický odtieň pokožky, čo sa náramne hodí napríklad pri selfie fotkách, a to aj v nie ideálnom svetle.

Dizajn, aký u nikoho iného nenájdete

To, čo sa z nášho pohľadu Motorole podarilo perfektne, je dizajn. Dnes, keď sa stretnete s kolegami či známymi a na stôl si položíte smartfóny (tým správnym spôsobom, čiže displejom dolu), tak sú v podstate všetky rovnaké a pokojne sa môže stať, že pri odchode si so sebou zoberiete smartfón niekoho iného. Ak ale budete vlastniť Motorolu zo série Edge 50, niečo také nehrozí. Za nás tu Motorola urobila poriadny kus práce a za všetky vyzdvihneme dve prevedenia.

Prvým je použitie skutočného dreva pri zadnej strane vo verzii Ultra. Nordic wood, ako ho výrobca označuje, je nielen na pohľad, ale aj na dotyk skutočne luxusný. Keďže ide o ozajstné drevo, aj dve rovnaké Motoroly v tomto prevedení sa od seba odlišujú v kresbe. Napriek použitiu dreva si ale smartfón stále zachováva parametre odolnosti. Síce sme nezistili, o aké drevo ide, avšak doslova sme smartfón nechceli pustiť z rúk a stále sme sa ho túžili dotýkať.

Ultra ale ponúka aj konzervatívnejšie prevedenie v tmavej vegánskej koži, alebo štýlovú zadnú časť vo farbe roka 2024 od Pantone nazvanú Peach Fuzz, takisto vo vegánskej koži.

Ani verzia Pro nezaostáva a tu subjektívne vyzdvihujeme bielu verziu s perleťovou úpravou ručne vyrábanou v Taliansku spoločnosťou Mazzucchelli 1849. Aj tu sa dva rovnaké smartfóny od seba vďaka perleti líšia a poskytujú unikátny dizajn. Rovnako ako pri verzii Ultra, aj pri Pro nájdeme v inej verzii použitie vegánskej kože v čiernej či aj nami testovanej fialovej verzii. Tá je na dotyk mimoriadne mäkká a príjemná, vďaka čomu poskytuje dobrý úchop v ruke a minimalizuje riziko vyšmyknutia, napríklad v porovnaní so sklom, ktoré zvyknú používať iní výrobcovia. Aj model Fusion dostal vegánsku kožu v modrej verzii, v ružovej to je semiš a pri tmavšej modrej stavil výrobca na PMMA materiál.

Pri štýlovosti ešte ostaneme. Motorola využíva svoju umelú inteligenciu moto AI a táto funkcia sa nám páči a je doslova návyková. Nájdeme ju nielen pri fotení, kde vám pomôže vytvoriť správny záber, ale teraz sa môžete aj jednoducho zladiť so svojím smartfónom.

Funguje to tak, že napríklad ráno si dáte zvolený outfit a na telefóne si jednoduchým kliknutím nastavíte zmeniť tapetu pomocou AI. Odfotíte si outfit a následne vám umelá inteligencia od Motoroly vygeneruje jedinečné tapety podľa daného vzoru. Vy a vaše zariadenie tak budete celý deň spolu ladiť.

Balenie, ktoré vonia a poteší

Prémiový pocit dokáže vytvoriť aj vôňa a v tomto prípade (za nás) urobila Motorola drobnosť, o ktorej sa ale oplatí napísať. Nie je bežné, že keď si vybalíte svoj nový smartfón, že by ste ho „ovoniavali“. Tu to ale urobíte. V spolupráci so švajčiarskym výrobcom parfumov Firmenich totiž Motorola prevoňala škatuľku a vy, keď ju otvoríte, aby ste si svoj nový smartfón vybrali, ucítite príjemnú vôňu. Viackrát sme sa preto ešte ku škatuľke vrátili len kvôli „pričuchnutiu“. Je to ozaj drobnosť a niečo, čo nemuselo byť, ale rozhodne to poteší, zaujme a ozvláštni. Palec hore, Motorola.

Keď sme už pri vybaľovaní, Motorola si pre zákazníkov pripravila doplnok, ktorý poteší každého. Tým je plnohodnotná nabíjačka, ktorú nájdete pri smartfóne. A tú rozhodne budete chcieť používať, keďže v prípade Ultra a Pro dostanete až 125 wattovú nabíjačku (pri Fusion je to 64 wattov). Znamená to, že si svoj smartfón dokážete nabiť na celý deň v priebehu pár minút.

Je zbytočné mať smartfón celú noc pri hlave so zapnutou nabíjačkou. Ráno vstanete a pripojíte ho na nabíjačku a počas toho, ako si umyjete zuby či tvár, získa vaša Motorola energiu na celý deň. Vďaka 125 wattovej nabíjačke v balení si pritom pohodne nabije aj iné zariadenia či laptop. Môžete tak svoju starú nabíjačku ekologicky zlikvidovať a používať len túto. Mimochodom, v balení sme našli aj zadný ochranný kryt, čo taktiež poteší.

Prečo sa oplatí práve Motorola zo série Edge 50

Je ale jasné, že asi nikto si Motorolu nebude kupovať preto, že pri otvorení škatuľky ucíti vôňu. To si uvedomuje aj výrobca, a preto svoje zariadenia vybavil všetkým, čo by ste od vlajkovej lode v prípade Ultry, strednej triedy vo verzii Pro a v odľahčenom prevedení v prípade Fusion, očakávali. A možno aj čímsi naviac.

Všetky zariadenia bežia na Androide, do ktorého výrobca príliš nezasahoval. Vďaka tomu si môžete vychutnávať operačný systém od Google prakticky v jeho čistej verzii bez výraznej nadstavby, ktorá by mohla spôsobovať spomalenia. Tie sme, v prípade testovania verzie „Pro“, nezaznamenali. Naopak, páčilo sa nám ľahké a svižné prostredie systému, v ktorom sa rýchlo zorientujete.

Každý výrobca chce, aby jeho smartfóny fotili čo najlepšie. Motorola preto svoju vlajkovú loď zo série Edge 50, teda verziu Ultra, vybavila parádnymi fotoaparátmi, konkrétne je to 50 MPx hlavný objektív, 64 MPx teleobjektív s 3-násobným optickým priblížením a 100-násobným superzoomom na ešte väčšie priblíženie k objektu. Ďalej je to 50 MPx ultraširokouhlý objektív s makrozáberom a nekompromisnú 50 MPx selfie kameru s automatickým zaostrovaním. Vďaka tomu budú vaše fotky vždy dokonalé a pred publikovaním na sociálne siete, aj vďaka použitej umelej inteligencii či overeniu Pantone, nebudete musieť používať žiadne filtre.

Nespornou výhodou trojice smartfónov Motoroly Edge 50 je cena. V prípade Ultry sa dostávame na cenovku 999 eur, čo na prvé počutie môže znieť stále veľa, ale pri pohľade na cenníky iných vlajkových lodí zisťujeme, že Motorola je zásah do čierneho. Mimoriadne poteší aj úložisko o veľkosti 1 TB, vďaka ktorému sa nemusíte obávať, že by ste ho tak skoro vyčerpali. A keďže sa Ultra ešte oficiálne na Slovensku nepredáva (dostupná bude v júni), tak v predobjednávke ju získate v zľave 100 eur, čiže za 899 eur. A to je už cena, ktorá sa blíži skôr k strednej triede u konkurencie. Ušetriť veľmi zaujímavú čiastku môžete aj pri kúpe od vášho operátora.

Cenovka verzie Pro je na úrovni 699 eur a tento model po našom testovaní môžeme odporučiť všetkými desiatimi. Či už sa hráte s nastavením fotoaparátu, alebo ho len vytiahnete a rýchlo „cvaknete“, aby ste zachytili ten pravý moment, výsledok bude stáť za to. A prípadnú nedokonalosť následne upraví umelá inteligencia. Motorola ani pri „Pročku“ nešetrila úložiskom a poskytuje 512 GB verziu, s ktorou sa uspokojí drvivá väčšina užívateľov.

Páči sa nám, že Motorola myslí aj na užívateľov, ktorí nie sú ochotní investovať do zariadenia napríklad viac ako 500 eur, no na druhej strane očakávajú zariadenie, ktoré bude dizajnové, svieže a štýlové. Verzia Fusion prišla v polovici mája s cenovkou 469 eur, pričom ju ešte stále v rámci „predobjednávkovej akcie“ môžete mať za 399 eur. Ani tu Motorola „nepodliezla“ v dizajne svoj vysoko nastavený štandard a môžete mať zariadenie aj vo verzii s vegánskou kožou, pričom aj tu sa môžete tešiť na 512 GB úložisko.

To, či sa prikloníte k verzii Utra, Pro či Fusion je iba na vás. V každom prípade ale dostanete zariadenie, ktorému konkurenciu v danej cenovke budete hľadať len veľmi ťažko a hlavne, budete s ním vždy a všade vynikať.