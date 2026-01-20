TEST: Aký ste typ vo vzťahu? Psychologička definovala 7 archetypov, ktoré určujú váš milostný život

Každý z nás sa vo vzťahoch správa inak. Niekto túži po blízkosti, iný si chráni slobodu a ďalší sa vo vzťahoch opakovane zraňuje. Podľa psychológov však naše správanie v láske nie je náhodné a často zapadá do presne definovaných vzorcov.
Po viac než troch desaťročiach práce s pármi aj jednotlivcami identifikovala americká psychologička sedem základných vzťahových archetypov, ktoré formujú naše prežívanie lásky, záväzkov aj konfliktov. Ako uvádza Mail Online, autorkou tejto teórie je psychologička a spisovateľka Dr. Carmen Harra, ktorá sa dlhodobo venuje partnerským vzťahom.
Podľa jej zistení sa bez ohľadu na vek, pôvod či životnú skúsenosť v romantických príbehoch ľudí opakujú podobné vzorce správania. Na základe tisícok prípadov preto vytvorila systém siedmich archetypov, ktorý pomáha pochopiť, prečo sa vo vzťahoch správame určitým spôsobom, a prečo si neraz opakovane vyberáme podobný typ partnerov.
Nezávislý: Sloboda nadovšetko
„Nezávislý sa bojí, že by sa vo vzťahu stratil. Zo všetkých siedmich archetypov je najmenej ochotný vstúpiť do vzťahu, pretože sa obáva, že partner ohrozí jeho milovanú slobodu,“ vysvetľuje Dr. Carmen. Podľa psychologičky je tento typ výrazne formovaný silnou potrebou samostatnosti, ktorá sa neprejavuje iba v partnerských vzťahoch, ale aj v práci a zásadných životných rozhodnutiach.
Nezávislý sa neriadi tým, čo robia ostatní, ide si vlastnou cestou a často pôsobí rezervovane či odťažito, no zároveň je spoľahlivý, zodpovedný a konzistentný v tom, čo robí.
Kompatibilita:
Nezávislý si najlepšie rozumie s iným nezávislým typom a s workoholikom. Vzťah dvoch nezávislých funguje najmä vďaka tomu, že si navzájom doprajú dostatok priestoru a neobmedzujú osobnú slobodu toho druhého. Rovnako dobre môže fungovať aj spojenie s workoholikom, ktorý je natoľko pohltený vlastnými povinnosťami, že nezávislému poskytuje presne taký priestor, aký potrebuje. Naopak, najmenej kompatibilný je so Zraneným bojovníkom a Introvertom.
