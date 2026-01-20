TEST: Aký ste typ vo vzťahu? Psychologička definovala 7 archetypov, ktoré určujú váš milostný život

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Lásku prežívame každý inak.

Každý z nás sa vo vzťahoch správa inak. Niekto túži po blízkosti, iný si chráni slobodu a ďalší sa vo vzťahoch opakovane zraňuje. Podľa psychológov však naše správanie v láske nie je náhodné a často zapadá do presne definovaných vzorcov.

Po viac než troch desaťročiach práce s pármi aj jednotlivcami identifikovala americká psychologička sedem základných vzťahových archetypov, ktoré formujú naše prežívanie lásky, záväzkov aj konfliktov. Ako uvádza Mail Online, autorkou tejto teórie je psychologička a spisovateľka Dr. Carmen Harra, ktorá sa dlhodobo venuje partnerským vzťahom.

Podľa jej zistení sa bez ohľadu na vek, pôvod či životnú skúsenosť v romantických príbehoch ľudí opakujú podobné vzorce správania. Na základe tisícok prípadov preto vytvorila systém siedmich archetypov, ktorý pomáha pochopiť, prečo sa vo vzťahoch správame určitým spôsobom, a prečo si neraz opakovane vyberáme podobný typ partnerov.

Komunikácia je vo vzťahu kľúčová
Foto: Pixabay

Nezávislý: Sloboda nadovšetko

„Nezávislý sa bojí, že by sa vo vzťahu stratil. Zo všetkých siedmich archetypov je najmenej ochotný vstúpiť do vzťahu, pretože sa obáva, že partner ohrozí jeho milovanú slobodu,“ vysvetľuje Dr. Carmen. Podľa psychologičky je tento typ výrazne formovaný silnou potrebou samostatnosti, ktorá sa neprejavuje iba v partnerských vzťahoch, ale aj v práci a zásadných životných rozhodnutiach.

Nezávislý sa neriadi tým, čo robia ostatní, ide si vlastnou cestou a často pôsobí rezervovane či odťažito, no zároveň je spoľahlivý, zodpovedný a konzistentný v tom, čo robí.

partneri sa hádajú
Foto: Pexels

Kompatibilita:
Nezávislý si najlepšie rozumie s iným nezávislým typom a s workoholikom. Vzťah dvoch nezávislých funguje najmä vďaka tomu, že si navzájom doprajú dostatok priestoru a neobmedzujú osobnú slobodu toho druhého. Rovnako dobre môže fungovať aj spojenie s workoholikom, ktorý je natoľko pohltený vlastnými povinnosťami, že nezávislému poskytuje presne taký priestor, aký potrebuje. Naopak, najmenej kompatibilný je so Zraneným bojovníkom a Introvertom.

Introvert: Ticho, ktoré skrýva hĺbku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac