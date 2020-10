Pre vášho psa nie ste stredobod vesmíru. Pred tvárou človeka uprednostní tvár iného psa

Mohlo by sa zdať, že pre psa je majiteľ stredobodom celého vesmíru. Neraz na svojho pána pozerá, ako by nič iné na svete ani neexistovalo. Vedeli ste však, že pes uprednostní tvár iného psa pred tou ľudskou?

Iste ste už aj vy zažili, že vám pohľad do psích očí poriadne vylepšil náladu. Vedci si však myslia, že to nemusí platiť aj naopak. Ako píše štúdia publikovaná v časopise Journal of Neuroscience, pes je rovnako nadšený, keď vidí zadnú časť hlavy, nemusí sa pozerať na našu tvár.

Ako píše portál Science Alert, človek sa pri interakcii spolieha najmä na výraz tváre a navyše, v mozgu máme špecifickú časť, ktorá je aktívna vždy, keď vidíme niečiu tvár. Ako však ukazuje štúdia, naši štvornohí priatelia spracúvajú tieto informácie trochu inak. Pes dokáže rozoznať svojho majiteľa na základe tváre a dokáže na základe nej identifikovať aj emócie, podľa vedcov je však pre psa rovnako informatívna aj reč tela. Pre NBC News sa vyjadril Attila Andics, odborník na správanie psov, ktorý dodáva, že pes navyše uprednostní tvár iného psa pred tvárou človeka.

Aby mohli psie mozgy lepšie preskúmať, použili vedci fMRI zobrazovanie. To ukáže, do ktorých častí mozgu práve tečie najviac krvi a teda, ktoré časti sú práve najviac aktívne. Do štúdie bolo zahrnutých 20 psov a 30 ľudí, pričom počas fMRI vyšetrenia boli všetkým prezentované 4 rôzne 2-sekundové videá. V jednom zo záberov bola ľudská tvár, v ďalšom zas zadná časť ľudskej hlavy. V treťom videu bolo možné vidieť psiu tvár a v poslednom zadnú časť psej hlavy.

Získavajú informácie z viacerých zdrojov

Ukázalo sa, že každý sa najradšej pozerá na svoj vlastný druh, teda človek na človeka a pes zase na psa. Špecifické časti psieho mozgu totiž boli aktívnejšie pri pohľade na iného psa. Rozdiel spočíval v tom, či sa pozeráme do tváre alebo na zadnú časť hlavy. U psov na tom príliš nezáležalo, mozog človeka je však oveľa viac aktívny, keď sa pozeráme na tvár iného človeka. Pri pohľade na zadnú časť hlavy je aktivita mozgu menej výrazná.

V štúdii odborníci píšu, že je to tak preto, lebo pes zhromažďuje informácie z viacerých zdrojov. Napríklad, veľa mu napovie to, v akej pozícii sú uši iného psa a spolieha sa aj na čuchové informácie. V iných aspektoch je však psí mozog nápadne podobný tomu ľudskému. Ako informovala štúdia publikovaná v časopise Scientific Reports, mozog psa spracúva ľudskú reč podobne, ako ľudský mozog. Zvlášť vyhodnocuje tón, akým bolo niečo vyslovené a následne sa zameriava na to, aký je význam povedaného.