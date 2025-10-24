Pozor na uzavreté cesty: Na severe Slovenska budú preteky, tadiaľto v sobotu neprejdete

Na Liptove a Orave budú počas soboty (25. 10.) v súvislosti s organizáciou automobilovej súťaže dopravné obmedzenia. Žilinská krajská polícia vyzýva na sociálnej sieti vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie, pokyny organizátorov a policajtov.
Dopravné obmedzenia budú v úseku cesty 584 od Liptovských Matiašoviec až po odbočku na cestu 2347 v smere Huty. Úsek bude pre verejnú dopravu uzatvorený obojsmerne od 7.00 h do 18.00 h. „Cesta 2347 medzi obcami Huty a Veľké Borové bude uzatvorená obojsmerne od 7.00 h do 9.00 h a druhýkrát od 10.00 h do 13.30 h,“ spresnila polícia.
Úsek cesty 2247 od obce Leštiny v smere na obec Osádka bude uzatvorený obojsmerne od 8.00 h do 10.20 h a druhýkrát od 11.20 h do 14.00 h. Úsek cesty číslo 2216 medzi obcami Osádka a Lúčky bude pre verejnú dopravu uzatvorený obojsmerne od 8.00 h do 18.00 h.
Nahlásiť chybu v článku