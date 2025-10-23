Pozor na túto facebookovú stránku, chce len vaše peniaze: Podvodníci sa vydávajú za známy obchod

Ilustračná foto: Chytre.holkyy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Tomáš Mako
Podvodníci môžu obete okradnúť o peniaze.

Podvodné stránky vydávajúce sa za nejakú značku sú na sociálnych sieťach bežným problémom. Na Facebooku sa vyskytuje stránka napodobňujúca značku Pepco a láka verejnosť na súťaže s hodnotnými výhrami. Aj po sťažnostiach a nahlasovaní stránky však sociálna sieť nekoná.

Ako upozornil portál Živé, falošná stránka Pepco.fans, ktorá sa vydáva za známy reťazec Pepco, púta pozornosť už od polovice septembra 2025. Stránka sa snaží pôsobiť ako originál a vo svojich príspevkoch informuje o prebiehajúcich súťažiach, v ktorých môže výherca získať rôzne spotrebiče či dokonca aj nové auto.

Pokúšajú sa vylákať od vás peniaze

Podľa viacerých používateľov sa však stránka neskôr „výhercovi“ ozve v súkromnej správe s tým, že pre prebratie výhry je potrebné uviesť osobné údaje a zaplatiť poplatok za doručenie, čím tiež vyžadujú údaje z platobnej karty. Ide však len o známy internetový podvod, vďaka ktorému podvodníci získajú od obete financie.

Hoci používatelia môžu falošné stránky nahlásiť, podľa Živé spoločnosť Meta nekoná a túto stránku neodstránila. Rovnako sú vytvorené desiatky ďalších podobných stránok, ktoré pravdepodobne fungujú na rovnakom princípe.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Lídri krajín EÚ na summite podporili plán obrannej pripravenosti do roku 2030

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac