Pozor na túto facebookovú stránku, chce len vaše peniaze: Podvodníci sa vydávajú za známy obchod

Podvodné stránky vydávajúce sa za nejakú značku sú na sociálnych sieťach bežným problémom. Na Facebooku sa vyskytuje stránka napodobňujúca značku Pepco a láka verejnosť na súťaže s hodnotnými výhrami. Aj po sťažnostiach a nahlasovaní stránky však sociálna sieť nekoná.
Ako upozornil portál Živé, falošná stránka Pepco.fans, ktorá sa vydáva za známy reťazec Pepco, púta pozornosť už od polovice septembra 2025. Stránka sa snaží pôsobiť ako originál a vo svojich príspevkoch informuje o prebiehajúcich súťažiach, v ktorých môže výherca získať rôzne spotrebiče či dokonca aj nové auto.
Pokúšajú sa vylákať od vás peniaze
Podľa viacerých používateľov sa však stránka neskôr „výhercovi“ ozve v súkromnej správe s tým, že pre prebratie výhry je potrebné uviesť osobné údaje a zaplatiť poplatok za doručenie, čím tiež vyžadujú údaje z platobnej karty. Ide však len o známy internetový podvod, vďaka ktorému podvodníci získajú od obete financie.
Hoci používatelia môžu falošné stránky nahlásiť, podľa Živé spoločnosť Meta nekoná a túto stránku neodstránila. Rovnako sú vytvorené desiatky ďalších podobných stránok, ktoré pravdepodobne fungujú na rovnakom princípe.
Nahlásiť chybu v článku