Pozor na tieto šarže: Hygienici sťahujú z trhu výrobky BEBA, ide aj o dojčenskú výživu

Z trhu sťahujú ďalšie výrobky BEBA, ide aj o dojčenskú výživu.

Zo slovenského trhu sa aktuálne preventívne sťahujú ďalšie výrobky BEBA z kategórie počiatočná dojčenská výživa, následná dojčenská výživa a potravina na osobitné lekárske účely. Oznámil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Podľa varovného oznámenia RASFF ide o výrobky značky Nestlé, krajina pôvodu Nemecko, výrobca Nestlé Nutrition GmbH, Nestlé Deutschland, ktoré sa z uvedeného dôvodu na základe vykonaných laboratórnych analýz, ktorými bol zistený toxín cereulide, sťahujú z trhu,“ priblížili hygienici. Vysvetlili, že kontaminácia potraviny cereulidom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dosahy na zdravie.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie u obchodných partnerov Nestlé vo svojom regióne podľa distribučného zoznamu. Zákazníci majú možnosť vrátiť potravinu u predajcu, kde ju zakúpili,“ ozrejmil úrad.

Nie všetky sú na slovenskom trhu

Stiahnutie sa týka výrobkov BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1.

Podľa prílohy k RASFF oznámeniu sa preventívne sťahujú z trhu aj ďalšie výrobky značky Nestlé, a to z radu BEBA pre, BEBA expert, BEBA comfort a BEBA supreme.

Hygienici tvrdia, že na základe oznámenia RASFF neboli všetky výrobky uvedené aj na slovenský trh. ÚVZ neodporúča ďalej používať tieto šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá.

365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som…

