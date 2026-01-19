365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie

Môže človek, ktorý prestane piť, naozaj pocítiť všetky tie zmeny, o ktorých ostatní hovoria? Nestane sa zo mňa „otravný abstinent“, ktorý šíri osvetu bez toho, aby sa niekto čokoľvek pýtal? A ako bude vyzerať sociálny život, ak sa spolu s alkoholom vzdám aj nočného života? To boli moje otázky na konci roka 2024. A rok 2025 mi na ne priniesol odpovede.
Toto je pokračovanie prvého článku z februára 2025, kde som po 100 dňoch od nepitia napísala o tom, aké to bolo prestať s alkoholom. Spomínala som, že sa pre mňa alkohol postupne stal prekážkou pre môj výkon: ovplyvňoval môj spánok, koncentráciu, psychickú rovnováhu aj schopnosť zvládať stres.
Po 100 dňoch som vám priniesla zhrnutie konkrétnych zmien na svojom tele vrátane chudnutia či zlepšenia spánku. Ukázala som aj finančný rozdiel medzi barovým životom a triezvym trávením voľného času. Bol zásadný. Na záver som spomenula skrytú cenu za nepitie: stratu mnohých sociálnych väzieb.
A dnes je to viac ako rok od momentu, keď som radikálnym spôsobom zmenila svoj život a rozhodla sa v nepití pokračovať.
Vo februári som písala o životných zmenách: Ktoré z nich vydržali po zvyšok roka?
Kým som dnes začala s písaním, prečítala som si môj rok starý článok, v ktorom opisujem svoj život pred začiatkom svojho experimentu. Pri čítaní som sa viackrát pristihla pri otázke: Takto som naozaj žila?
Bol to režim plný čipsov, syrov, bagiet, „smažákov v bulke“, rumu, vína, fastfoodu… A dokonca aj elektronických cigariet.
Všetko z toho dnes pôsobí vzdialene; môj život je radikálne odlišný. Po 100 dňoch boli moje výsledky výbušnejšie: experiment vtedy priniesol rýchle nadšenie, pocit dobre odvedenej práce a rýchle zmeny psychiky aj tela. Euforická radosť postupne vyprchala, no a po roku je efekt pokojnejší, nevýbušný… Ale najmä trvalý.
Vo februári som zaznamenala výrazný pokles hmotnosti, ktorý sa počas roka stabilizoval na zdravej úrovni. Pretrvala strata opuchov a tuku, menej zápalov či stabilnejšia energia. Napriek dlhšej dobe musím potvrdiť, že 90 % pozitívnych následkov na moje fyzické zdravie pretrváva dodnes.
Vyrovnaná psychika, spánkový režim a rozdiel, ktorý dodnes ohromuje
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sa deje s človekom, ktorý 365 dní nepije;
- čo ma dodnes veľmi ohromuje;
- akú jednu vec som sa musela naučiť;
- o čo som v procese roka prišla;
- čo by som si želala vedieť oveľa skôr;
- prečo sa o abstinencii hovorí ako o „recepte na šťastie“;
- dva obrovské problémy, ktorým som čelila;
- či budem v nepití pokračovať aj v roku 2026.
