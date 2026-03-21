Pozor na falošných zubárov: Komora varuje Slovákov pred rizikom a spúšťa nástroje na overenie lekára

Návšteva zubára nepatrí medzi obľúbené udalosti, mnohí sa obávajú bolesti či následnej výšky platby za vykonané zákroky. Len málokomu však napadne, že by sa mal zamyslieť aj nad tým, či vôbec sedí v kresle u skutočného odborníka.
Na problém upozornila STVR, podľa ktorej Slovenská komora zubných lekárov spustila portál overzubara.sk. Od decembra ho navštívilo viac ako 58-tisíc ľudí a viacerí cezeň nahlásili podozrivé ambulancie.
Nie každý, kto vás ošetruje, je skutočný zubár
Komora upozorňuje, že časť nelegálnej praxe súvisí so zahraničnými lekármi. Niektorí prichádzajú na Slovensko v rámci stáží, no namiesto práce pod dohľadom poskytujú ošetrenia samostatne. Takíto ľudia nemusia byť evidovaní v oficiálnych registroch, čo znamená, že pacient nemá istotu, či má lekár potrebné vzdelanie a oprávnenie.
Overenie je jednoduché
Pred návštevou ambulancie si môžete zubára preveriť na portáli overzubara.sk. Stačí zadať meno a okamžite zistíte, či je registrovaný a pracuje legálne. Ak sa v databáze nenachádza, je na mieste zvýšená opatrnosť.
Varovným signálom môže byť situácia, keď ambulancia neuvádza meno lekára alebo komunikácia neprebieha bez problémov. Rizikové môžu byť aj ambulancie, ktoré sa často presúvajú medzi mestami.
Slovenská komora zubných lekárov predložila ministerstvu zdravotníctva návrhy na legislatívne zmeny, ktoré majú pomôcť lepšie kontrolovať prax. Vznikol aj portál Zdravýúsmev.sk, ktorý ponúka informácie o prevencii a zároveň umožňuje overenie zubára.
Nahlásiť chybu v článku