Pozor na falošných zubárov: Komora varuje Slovákov pred rizikom a spúšťa nástroje na overenie lekára

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Takto si jednoducho overíte, komu sadnete do kresla.

Návšteva zubára nepatrí medzi obľúbené udalosti, mnohí sa obávajú bolesti či následnej výšky platby za vykonané zákroky. Len málokomu však napadne, že by sa mal zamyslieť aj nad tým, či vôbec sedí v kresle u skutočného odborníka.

Na problém upozornila STVR, podľa ktorej Slovenská komora zubných lekárov spustila portál overzubara.sk. Od decembra ho navštívilo viac ako 58-tisíc ľudí a viacerí cezeň nahlásili podozrivé ambulancie.

Nie každý, kto vás ošetruje, je skutočný zubár

Komora upozorňuje, že časť nelegálnej praxe súvisí so zahraničnými lekármi. Niektorí prichádzajú na Slovensko v rámci stáží, no namiesto práce pod dohľadom poskytujú ošetrenia samostatne. Takíto ľudia nemusia byť evidovaní v oficiálnych registroch, čo znamená, že pacient nemá istotu, či má lekár potrebné vzdelanie a oprávnenie.

Ilustračné foto: Pexels

Overenie je jednoduché

Pred návštevou ambulancie si môžete zubára preveriť na portáli overzubara.sk. Stačí zadať meno a okamžite zistíte, či je registrovaný a pracuje legálne. Ak sa v databáze nenachádza, je na mieste zvýšená opatrnosť.

Varovným signálom môže byť situácia, keď ambulancia neuvádza meno lekára alebo komunikácia neprebieha bez problémov. Rizikové môžu byť aj ambulancie, ktoré sa často presúvajú medzi mestami.

Slovenská komora zubných lekárov predložila ministerstvu zdravotníctva návrhy na legislatívne zmeny, ktoré majú pomôcť lepšie kontrolovať prax. Vznikol aj portál Zdravýúsmev.sk, ktorý ponúka informácie o prevencii a zároveň umožňuje overenie zubára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Smutná správa zo sveta seriálov. Vo veku 54 rokov zomrel herec z Buffy, premožiteľka upírov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku

