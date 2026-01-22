Poznáme 3 reštaurácie, ktoré sa objavia v novej sérii Na nože: Martin Novák navštívi odľahlejšie časti Slovenska

Obľúbená kulinárska šou prichádza opäť na obrazovky. Môžete sa tešiť až na 10 premiérových epizód. Tentoraz bude Martin Novák pomáhať postaviť sa na nohy aj reštauráciám v menej známych častiach Slovenska.
Televízia Markíza odštartuje 5. sériu obľúbenej šou Na nože už o pár dní – v stredu 28. januára po 20:30, pričom v nej ponúkne celkovo 10 premiérových epizód.
„Piata séria prinesie zaujímavé príbehy, výrazné charaktery a prekvapivé situácie, ktoré ukazujú, aké náročné je udržať reštauráciu pri živote,“ prezradila Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Martin Novák by sa tentoraz mal vybrať aj do odľahlejších častí Slovenska. Portálu Mediaboom sa dokonca podarilo zistiť, ktoré tri reštaurácie by sa mali objaviť v prvých častiach.
Na Nože aj v odľahlejších častiach našej krajiny
V prvej časti novej série, ktorú si už môžete pozrieť v predstihu na Voyo, šéfkuchár Martin Novák zavítal do reštaurácie Bonanza ranč v obci Skýcov v okrese Zlaté Moravce. Po návšteve šéfkuchára si zákazníci reštauráciu chvália, vyzdvihujú jedlo, obsluhu aj ceny.
Novák ďalej navštívil malú obec s názvom Vieska nad Žitavou, ktorá sa nachádza v blízkosti Arboréta Mlyňany, kde otestuje Bistro Zetko. Ide o novší podnik, ktorý ponúka raňajky, denné menu a nové menu à la carte, ktoré zostavil samotný Novák. Na internete prevládajú najmä pozitívne recenzie.
Šéfkuchár sa tiež vybral aj do Pezinka, kde navštívil rodinnú reštauráciu Mavi’s. Jeho návšteva mala skončiť výborne a reštaurácii údajne udelil hneď niekoľko nožov.
