Pozná ho celý svet: Je bez domova, spí v hoteloch, prišiel skoro o všetko. Herec prehovoril 8 rokov po strašných obvineniach

Okolo Kevina Spaceyho sa pred rokmi prehnala obrovská a šokujúca kauza.

Jeho meno sa začalo spájať s obvineniami zo sexuálneho napadnutia. Americký herec Anthony Rapp na konci roka 2017 obvinil Spaceyho z toho, že ho ako 14-ročného na večierku obťažoval a správal sa k nemu nevhodne. Spacey na Twitteri (dnes sociálna sieť X) uviedol, že si na stretnutie vôbec nepamätá, no ak sa správal tak, ako herec opisuje, dlhuje mu „to najúprimnejšie ospravedlnenie za hlboko nevhodné správanie v opitosti“.

Prípad sa dostal až na súd, pribudli ďalší muži, ktorí spomínali jeho meno v súvislosti so sexuálnym škandálom a tvrdili, že sú tiež jeho obeťami. Prokuratúra o hercovi hovorila ako o „sexuálnom tyranovi“. Spacey čelil obvineniam z deviatich trestných činov: siedmich prípadov sexuálneho napadnutia, jedného obvinenia z nútenia k pohlavnému styku bez súhlasu a jedného z nútenia k penetrácii bez súhlasu.

Súd vo verdikte Spaceyho vo všetkých bodoch obžaloby oslobodil. Rozhodnutie padlo pred dvoma rokmi.

Po rokoch od začiatku celého humbuku poskytol Spacey rozhovor pre portál The Telegraph, v ktorom priznal, že mediálne ostreľovaná kauza mu pochovala kariéru a zničila všetky jeho životné istoty.

Musí prespávať v hoteloch, je bez domova

Ako uvádza portál Unilad, 66-ročný herec bol kedysi hollywoodskou ikonou a stabilným členom zoznamu hercov kategórie A. Účinkoval v popredných amerických trhákoch, ako sú American Beauty, Se7en či v kultovom seriáli House of Cards. Jeho zmluva s Netflixom bola po obvineniach okamžite zrušená a Spacey tak prakticky zo dňa na deň vypadol z hollywoodskej špičky.

Foto: SITA/AP

Herec priznal, že pre obvinenia prišiel o dom v Marylande a dnes je bez domova, nútený prespávať v hoteloch či v ubytovaniach cez Airbnb.

„Náklady za posledných sedem rokov boli astronomické. Mal som veľmi málo príjmov a všetko odchádzalo,“ opísal. Spacey tiež povedal, že má zvláštny pocit, akoby začínal úplne odznova. Dodáva, že sa mohol vyhnúť aspoň jednej katastrofickej udalosti, ktorou je vyhlásenie bankrotu – až tak ďaleko zájsť nemusel. „Všetky svoje veci mám v sklade a dúfam, že ak sa situácia bude ďalej zlepšovať, budem sa môcť rozhodnúť, kde sa znovu usadím.“

Pýta sa sám seba, ako je možné, že bol takým dobrým zloduchom: „Prečo som tak dobre zapadol do príbehu, ktorý existoval?“

Ani po rokoch nie je jeho meno očistené a Spacey priznáva, že urobil chybu, keď nedal svojmu hlasu väčší priestor. Hollywoodsky vydedenec však stále verí, že sa jedného dňa zbaví kliatby, ktorú mu priniesla dnešná tzv. cancel culture.

