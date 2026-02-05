Povedal vtip, ide do väzenia: Rusko odsúdilo stand-up komika, žartoval aj o Ježišovi

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Ruský stand-upový komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia.

Súd v Moskve v stredu uznal stand-upového komika Arťoma Ostanina za vinného za podnecovanie nenávisti a urážku náboženských citov a odsúdil ho na takmer šesť rokov väzenia. Podnetom pre stíhanie bol Ostaninov vtip o vojnovom veteránovi, ktorý prišiel o nohy. Ako informovala agentúra AFP, ide o najnovší z prípadov stíhania ľudí, ktorí kritizujú vojnu rozpútanú Ruskom voči Ukrajine.

AFP doplnila, že Ostanin vlani na pódiu rozprával príbeh o tom, ako v metre stretol žobrajúcich beznohých ľudí, ktorí sa vydávali za vojnových veteránov. Klip z vtipu bol zverejnený online a stal sa terčom ostrej kritiky prokremeľských celebrít i provládnych médií, ktoré žiadali potrestanie komika za urážku ruských vojakov zranených vo vojne na Ukrajine.

Ostanin pred súdom poprel, že by sa jeho vtip vzťahoval na veteránov „špeciálnej vojenskej operácie“, čo je slovné spojenie používané v Rusku pre označenie vojny na Ukrajine. Vyšetrovatelia však jeho výrok označili za útok proti osobám so zdravotným postihnutím a osobitne za urážku vojnových invalidov a veteránov vojny na Ukrajine.

Vtip o Ježišovi

Urážky náboženských citov sa Ostanin podľa súdu dopustil vtipom o Ježišovi, ktorý prečítal ešte v novembri 2022 na sólovom vystúpení v klube Stand Up Brothers. Do spisu sa dostala veta z komikovho údajného imaginárneho rozhovoru s Ježišom: „Priniesol som ľuďom informácie, a viete, čo urobili? No, ukrižovali ma.“

Komik sa pred súdom ospravedlnil všetkým, ktorí sa jeho vtipmi o náboženstve cítili byť urazení. Poškodených v tomto prípade však označil za „profesionálnych udavačov“.

Vo svojej záverečnej reči pred súdom Ostanin vyhlásil: „Dúfam, že sa nikto nikdy neocitne v rovnakej situácii brutálneho zneužitia práva ako ja.“

Ostanina po jeho zadržaní v Bielorusku na žiadosť Ruska zaradili v roku 2025 na ruský zoznam teroristov a extrémistov. Tento postup sa v Rusku bežne používa na potlačenie disentu a útoku na oponentov. Rusko od začiatku ofenzívy na Ukrajine vo februári 2022 zintenzívnilo kampaň na umlčiavanie kritikov politiky Kremľa.

