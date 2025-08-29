Používate ju aj vy: Obľúbená služba má problém. Vraj ignorovala nariadenia, na riešenie má len 4 týždne

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
TASR
Spoločnosť „má teraz štyri týždne na to, aby splnila rozhodnutie, ale má aj možnosť odvolať sa proti nemu.“

Rakúsky Úrad na ochranu údajov (DSB) v piatok oznámil, že prikázal službe YouTube, aby dodržiavala nariadenia EÚ a reagovala na žiadosti používateľov o prístup k údajom, ktoré o nich uchováva.

V roku 2019 podala rakúska mimovládna organizácia na ochranu súkromia NOYB (Žiadna vaša vec) sťažnosti proti ôsmim online streamovacím službám (vrátane YouTube a Netflix) a obvinila ich zo „štrukturálneho porušenia“ nariadení EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Používateľom neposkytli prístup k údajom

Sťažnosť proti YouTube bola na rakúsky DSB podaná v mene rakúskeho používateľa. Regulačný orgán v piatok agentúre AFP potvrdil, že „vydal rozhodnutie… proti spoločnosti Google LLC (YouTube)“ v súvislosti s podaním NOYB.

Vo svojich sťažnostiach NOYB uviedla, že služby porušili nariadenie EÚ o ochrane GDPR, keď používateľom neposkytli prístup k údajom, ktoré o nich uchovávajú, ani k informáciám o tom, ako sa používa.

Foto: unsplash

Spoločnosť Google (vlastník YouTube) „má teraz štyri týždne na to, aby splnila rozhodnutie, ale má aj možnosť odvolať sa proti nemu“, uviedla v piatok mimovládna organizácia vo vyhlásení.

NOYB označila rozhodnutie úradu za „víťazstvo“, ale vyjadrila poľutovanie nad tým, že regulačnému orgánu krajiny to trvalo „päť a pol roka“.

„Podanie žiadosti o prístup by malo (používateľom) umožniť uplatniť si… práva, ako napríklad právo na vymazanie alebo opravu“ ich údajov, uviedla mimovládna organizácia, ale kvôli oneskoreniam sa to „stáva nemožným“. Google na žiadosť agentúry AFP o komentár bezprostredne nereagoval.

NOYB začal niekoľko súdnych sporov proti americkým technologickým gigantom ako Meta (vlastník sietí Facebook a Instagram) a Google, čo často viedlo k opatreniam regulačných orgánov v súvislosti s porušením GDPR. V rôznych jurisdikciách v mene používateľov internetu podal viac ako 800 sťažností.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
U vás doma v kuchyni sa skrýva zázračná potravina: Podporuje tráviaci systém, niektorí s ňou…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac