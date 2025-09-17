Potvrdili výskyt ochorenia, úrad vyhlásil karanténu: V zamorenej zóne platia prísne opatrenia, vinič je v ohrození

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc

Nina Malovcová
TASR
Nebezpečná choroba viniča sa vyskytla na Slovensku.

Vo vinohrade v obci Choňkovce v okrese Sobrance bol potvrdený výskyt zlatého žltnutia viniča. Ochorenie zistili vo vzorkách odrôd Müller-Thurgau a Frankovka modrá. Okresný úrad Michalovce vyhlásil karanténu a určil vymedzenú oblasť, ktorá pozostáva zo zamorenej zóny – katastrálneho územia obce, a nárazníkovej zóny – celého okresu Sobrance.

Rozhodnutie zverejnili na webovej stránke mesta. „Dňa 8. augusta 2024 boli úradnou kontrolou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Bratislava v obci Choňkovce odobraté vzorky rastlín viniča hroznorodého. Laboratórna analýza vzoriek potvrdila pozitívny nález karanténnej fytoplazmy Grapevine flavescence dorée phytoplasma, spôsobujúcej chorobu zlaté žltnutie viniča,“ uviedli.

Prísne opatrenia v zamorenej zóne

V zamorenej zóne platí zákaz dosádzania a zakladania množiteľských porastov, ako aj povinnosť likvidácie všetkých príznakových rastlín. „Likvidáciou sa rozumie spálenie celých napadnutých rastlín vrátane koreňov a dezinfekcia použitého náradia. Zároveň je nevyhnutné všetky následne vyrastajúce výmladky priebežne likvidovať – mechanicky alebo chemicky,“ uvádza sa v dokumente.

Monitorovať musia aj prítomnosť cikádky Scaphoideus titanus ako hlavného prenášača ochorenia. Povinnosťou je aj vykonanie minimálne dvoch postrekov viniča proti tomuto škodcovi. Zakázané je aj využívanie ošetrených listov na potravinárske účely. Nové výsadby môžu byť realizované najskôr po dvojročnom pestovaní inej plodiny, ktorá nie je hostiteľom fytoplazmy.

Opatrenia v nárazníkovej zóne

V rámci nárazníkovej zóny sa opatrenia rozširujú o intenzívne prieskumy bezpríznakových rastlín a potenciálnych hostiteľov, povinné vzorkovanie nových výsadieb a prísnu kontrolu množiteľských porastov viniča. Opätovná výsadba vinohradov môže byť vykonaná najskôr po dvoch rokoch pestovania inej plodiny, ktorá nie je hostiteľom zlatého žltnutia viniča.

Všetky nové výsadby budú podliehať vzorkovaniu rastlinolekárskymi inšpektormi kontrolného ústavu počas jedného roka po výsadbe a následnému laboratórnemu testovaniu na výskyt zlatého žltnutia viniča. Podľa legislatívy Európskej únie ide o karanténneho škodcu, pričom opatrenia majú za cieľ jeho eradikáciu. Vymedzená oblasť zostane v platnosti minimálne tri roky, pokiaľ sa v tomto období nepotvrdí ďalší výskyt ochorenia.

