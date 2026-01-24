Potápač zbadal bizarnú beštiu zo zóny súmraku len kúsok od hladiny. Ľudia sú z jeho úlovku nadšení

Moria a oceány ukrývajú poklady, o ktorých mnohí z nás nemajú ani poňatia. Potápač Ted Judah sa podelil o zábery unikátneho stretnutia, ktoré sa mu naskytlo v Montereyskom zálive na kalifornskom pobreží.
K fotografiám pochádzajúcim z GoPro rozrozprával aj príbeh ich zhotovenia. „S manželkou sme sa vybrali na pláž McAbee potápať sa,“ začal vo svojom príspevku, ktorý zverejnil na facebooku v skupine Monterey County Dive Reports ešte koncom minulého roka.
„V asi 4,5 metrovej hĺbke som uvidel túto striebristú zvlnenú vec pripomínajúcu čepeľ noža, ako sa pohybuje na západ rovnobežne s pobrežím. Povedal som manželke: „Je tu niečo úžasné,“ pokračoval a mal úplnú pravdu, aj keď spočiatku netušil, o akého tvora ide.
Príspevok sa stal virálnym a získal tisíce reakcií
V komentároch sa našli ľudia, ktorí dokázali záhadného morského tvora identifikovať. Aj keď mnohí tvrdili, že má ísť o veslonosa obyčajného (oarfish/Regalecidae), napokon sa ukázalo, že sa na záberoch nachádza losos kráľovský (king-of-the-salmon/Trachipterus altivelis), potvrdil vedecký portál IFLScience. Nenechajte sa však oklamať názvom, nejde o lososa, aký sa bežne ocitá na našich stoloch.
Že ho potápač mal možnosť spozorovať, nie je samozrejmosť, práve naopak. Zvyčajne sa pohybuje ďaleko od brehu a v hĺbke až do 900 metrov, vďaka čomu sa zaraďuje medzi „bizarné beštie nachádzajúce sa v zóne súmraku,“ kam sa človek bežne nepozrie, vysvetľuje IFLScience.
Snímky Teda Judaha vyrážajú dych a aj práve preto vzbudili množstvo pozornosti. Potápač sa k morskému tvorovi priblížil a dokonca si s ním zhotovil milú selfie. Viacerí komentujúci zhodnotili, že ide o skvelé zábery, ktoré sú závideniahodné.
