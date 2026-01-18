Developeri chcú za vyše 18 miliárd zmeniť opustený pozemok na veľké mesto pre 66-tisíc ľudí

Reprofoto: Google Maps

Michaela Olexová
Reč je o letisku Downsview, ktoré sa nachádza v severozápadnej časti Toronta v Kanade.

Svoje brány otvorilo po prvý raz už v roku 1929. V priebehu desaťročí ho využíval aj výrobca lietadiel Bombardier Aviation a dnes je v rukách spoločnosti Northcrest Developments, ktorá jeho prevádzku definitívne ukončila v roku 2024.

Dôvod pre zatvorenie letiska je ambiciózny a developer má s územím veľké plány. Dnes opustený pozemok sa má čoskoro premeniť na obrovskú komunitu, kde bude po dokončení bývať viac ako 60-tisíc obyvateľov. Správu priniesol MailOnline s odvolaním sa na CNN.

Na bývalé letisko sa vráti život

Projekt spája prvky urbanizmu, špičkovú expertízu a rozpočet približne 16 miliárd libier, čo predstavuje asi 18,47 miliardy eur.

Podľa developerov ide o príležitosť, ktorá sa naskytne len raz za generáciu.

Výstavba by sa mala začať už tento rok a jej výsledkom má byť úplne nové, rozsiahle mesto.

Ako informuje projekt YZD na svojej oficiálnej stránke, na ploche 370 akrov by po dokončení malo žiť 66-tisíc rezidentov. Územie bude rozdelené do siedmich štvrtí a projekt má vytvoriť až 23-tisíc nových pracovných miest. Developeri dodávajú, že výstavba sa rozdelí na niekoľko fáz a trvať môže desaťročia.

Z bývalého letiska sa má stať ústredný bod

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac