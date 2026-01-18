Developeri chcú za vyše 18 miliárd zmeniť opustený pozemok na veľké mesto pre 66-tisíc ľudí

Svoje brány otvorilo po prvý raz už v roku 1929. V priebehu desaťročí ho využíval aj výrobca lietadiel Bombardier Aviation a dnes je v rukách spoločnosti Northcrest Developments, ktorá jeho prevádzku definitívne ukončila v roku 2024.
Dôvod pre zatvorenie letiska je ambiciózny a developer má s územím veľké plány. Dnes opustený pozemok sa má čoskoro premeniť na obrovskú komunitu, kde bude po dokončení bývať viac ako 60-tisíc obyvateľov. Správu priniesol MailOnline s odvolaním sa na CNN.
Na bývalé letisko sa vráti život
Projekt spája prvky urbanizmu, špičkovú expertízu a rozpočet približne 16 miliárd libier, čo predstavuje asi 18,47 miliardy eur.
Podľa developerov ide o príležitosť, ktorá sa naskytne len raz za generáciu.
Výstavba by sa mala začať už tento rok a jej výsledkom má byť úplne nové, rozsiahle mesto.
Ako informuje projekt YZD na svojej oficiálnej stránke, na ploche 370 akrov by po dokončení malo žiť 66-tisíc rezidentov. Územie bude rozdelené do siedmich štvrtí a projekt má vytvoriť až 23-tisíc nových pracovných miest. Developeri dodávajú, že výstavba sa rozdelí na niekoľko fáz a trvať môže desaťročia.
