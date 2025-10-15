Pošta uľahčuje preberanie zásielok: Táto služba pomôže chorým aj odcestovaným, vybavíte ju už aj online

Slovenská pošta má jednoduché riešenie pre zákazníkov, ktorí si nemôžu prebrať zásielky na pošte osobne, či už sú odcestovaní alebo im to neumožňuje zdravotný stav. Prostredníctvom splnomocnenia môžu poveriť inú osobu, aby zásielky prevzala za nich.
Informoval o tom Michal Petro, špecialista Slovenskej pošty pre styk s verejnosťou.
Proces vybavenia splnomocnenia je podľa neho rýchly a pohodlný. Žiadosť si zákazník vyplní online na webe Slovenskej pošty a uhradí poplatok za službu platobnou kartou alebo cez platobnú bránu.
Súčasťou zriadenia splnomocnenia je jednorazové overenie identity – najjednoduchšie zadaním čísla Poštovej karty a rodného čísla online. V prípade, že zákazník Poštovú kartu nemá, môže svoju totožnosť overiť priamo na pobočke pošty. Splnomocnenie je možné vybaviť si aj priamo na ktorejkoľvek pobočke pošty, kde bude zároveň zrealizované overenie totožnosti.
Výhodné preberanie zásielok
Splnomocnená osoba môže podľa Petra preberať doporučené a úradné zásielky, balíky či poštové poukazy. Rozsah splnomocnenia si môže zákazník ľubovoľne nastaviť, napríklad len na zásielky bez služby do vlastných rúk alebo na poukazy.
Pri prevzatí zásielky sa splnomocnená osoba preukáže preukazom splnomocnenca, ktorý vydáva Slovenská pošta a dokladom totožnosti.
Zákazník môže splnomocniť neobmedzený počet plnoletých osôb, pričom každá z nich dostane vlastný preukaz splnomocnenca. Platnosť splnomocnenia môže byť až desať rokov.
Dodal, že splnomocnenie predstavuje praktické a bezpečné riešenie, ktoré zákazníkom Slovenskej pošty uľahčuje prístup k zásielkam aj v situáciách, keď si ich nemôžu prevziať osobne.
