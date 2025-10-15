Pošta uľahčuje preberanie zásielok: Táto služba pomôže chorým aj odcestovaným, vybavíte ju už aj online

Foto: TASR - Lukáš Mužla, SITA - Milan Illík

TASR
Redakcia
Slovenská pošta má riešenie na prebierku zásielok prostredníctvom splnomocnenia.

Slovenská pošta má jednoduché riešenie pre zákazníkov, ktorí si nemôžu prebrať zásielky na pošte osobne, či už sú odcestovaní alebo im to neumožňuje zdravotný stav. Prostredníctvom splnomocnenia môžu poveriť inú osobu, aby zásielky prevzala za nich.

Informoval o tom Michal Petro, špecialista Slovenskej pošty pre styk s verejnosťou.

Proces vybavenia splnomocnenia je podľa neho rýchly a pohodlný. Žiadosť si zákazník vyplní online na webe Slovenskej pošty a uhradí poplatok za službu platobnou kartou alebo cez platobnú bránu.

Súčasťou zriadenia splnomocnenia je jednorazové overenie identity – najjednoduchšie zadaním čísla Poštovej karty a rodného čísla online. V prípade, že zákazník Poštovú kartu nemá, môže svoju totožnosť overiť priamo na pobočke pošty. Splnomocnenie je možné vybaviť si aj priamo na ktorejkoľvek pobočke pošty, kde bude zároveň zrealizované overenie totožnosti.

Výhodné preberanie zásielok

Splnomocnená osoba môže podľa Petra preberať doporučené a úradné zásielky, balíky či poštové poukazy. Rozsah splnomocnenia si môže zákazník ľubovoľne nastaviť, napríklad len na zásielky bez služby do vlastných rúk alebo na poukazy.

Pri prevzatí zásielky sa splnomocnená osoba preukáže preukazom splnomocnenca, ktorý vydáva Slovenská pošta a dokladom totožnosti.

Zákazník môže splnomocniť neobmedzený počet plnoletých osôb, pričom každá z nich dostane vlastný preukaz splnomocnenca. Platnosť splnomocnenia môže byť až desať rokov.

Dodal, že splnomocnenie predstavuje praktické a bezpečné riešenie, ktoré zákazníkom Slovenskej pošty uľahčuje prístup k zásielkam aj v situáciách, keď si ich nemôžu prevziať osobne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bez nich by malo Slovensko veľký problém: Tieto firmy ťahajú našu ekonomiku, vytvorili rekord

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac