Posledné slová pilota pred zrútením: V rádiu zúfalo volal o pomoc, lietadlo klesalo a krídla vraj neboli v poriadku

Kapitán lietadla krátko po štarte z indického mesta Ahmadábád zúfalo hlásil stratu výkonu motorov. Havária si vyžiadala najmenej 260 obetí, prežil len jediný cestujúci.

Ako informuje britský denník The Daily Mail, lietadlo spoločnosti Air India typu Boeing 787-8 Dreamliner, ktoré smerovalo do Londýna, sa vo štvrtok ráno zrútilo len niekoľko sekúnd po štarte. Spadlo do obývanej štvrte Méghání Nagar v meste Ahmadábád, pričom na palube sa nachádzalo 242 ľudí. Ako sme vás už informovali, haváriu prežil len jediný pasažier.

Kapitán volal o pomoc, lietadlo strácalo výkon

Kapitán Sumeet Sabharwal, ktorý mal viac ako 8200 hodín nalietaných v kokpite, vyslal krátko po štarte tiesňové volanie. „Mayday, žiadny ťah, strácame výkon, nedokážeme sa zdvihnúť“, hlásil zúfalo predtým, ako lietadlo narazilo do budovy internátu miestnej lekárskej fakulty.

Na palube bol aj jeho druhý pilot Clive Kunder, ktorý mal 1100 hodín skúseností. Stroj bol v tom čase len približne 120 metrov nad zemou. Posádka mala len 17 sekúnd na to, aby sa pokúsila zvrátiť tragédiu. Lietadlo nakoniec narazilo do budovy, kde sa v tom čase nachádzali študenti aj lekári.

Miesto nehody pripomínalo vojnovú zónu

Po náraze nasledovala mohutná explózia. Plamene zachvátili päť až šesť okolitých budov. Lietadlo totiž bolo natankované na dlhý medzinárodný let do Londýna, a teda plné paliva. Podľa dostupných informácií prišlo o život nielen 241 ľudí na palube, ale aj najmenej 50 osôb na zemi.

„Obedovali sme v jedálni internátu, keď sa zrazu všetko zatriaslo. Predná časť lietadla dopadla priamo na budovu. Vytiahli sme asi 15 študentov“, opísal situáciu miestny lekár menom Krishna. Na mieste sa našli zhorené telá, skrútené trosky lietadla a kufre roztrúsené medzi spálenými stromami. Ulice, ktoré boli predtým plné života, sa premenili na miesto ticha a dymu.

Jeden zázračný preživší

Z trosiek lietadla sa podarilo vyjsť živému len jedinému pasažierovi. Viswashkumar Ramesh, ktorý sedel na mieste 11A, kráčal od miesta tragédie s krvavou tvárou, no bez vážnych poranení. Jeho brat Nayan Ramesh pre britské médiá uviedol: „V sobotu sme mali mať rodinné stretnutie. Môj druhý brat Ajay bol v tom lietadle tiež. Posledné, čo mi povedal, bolo ‚uvidíme sa zajtra‘.“ Zábery, ktoré zachytili preživšieho Ramesha, ako opúšťa miesto nešťastia, sa šíria svetom. Ľudia ho označujú za najšťastnejšieho muža na svete.

Mohol za haváriu zásah vtákov?

Odborníci v súčasnosti pracujú s dvomi hlavnými teóriami. Prvou je, že motory mohli byť zasiahnuté vtákmi, čo by spôsobilo ich zlyhanie. Kapitán Saurabh Bhatnagar, bývalý pilot, uviedol: „Podľa dostupných záberov to vyzerá ako viacnásobný zásah vtákmi. Samotný štart bol v poriadku.“ Druhá teória sa týka vztlakových klapiek na krídlach.

Podľa odborníka Marca Chana z Buckinghamshire New University je možné, že klapky neboli nastavené správne, čo mohlo brániť lietadlu v zdvihnutí. „Ak nie sú klapky nastavené správne, lietadlo môže stratiť vztlak a spadnúť“, vysvetlil. Aj autor knihy Why Planes Crash, bývalý pilot Terry Tozer, sa prikláňa k tejto verzii: „Zle nastavené klapky sú celkom logickým vysvetlením toho, prečo dobre navrhnuté lietadlo takto stratilo výšku.“

Miestni obyvatelia v šoku

„Počuli sme obrovskú explóziu. Vybehli sme von a všade bol dym. Ľudia kričali, niektorí skákali z okien“, opísal situáciu obyvateľ štvrte Raju Prajapati. Ďalšia miestna žena Ramila povedala: „Môj syn bol práve v jedálni. Skočil z druhého poschodia. Má zranenia, ale prežil.“

Na miesto dorazili desiatky sanitiek, armáda uzavrela celú oblasť a pátranie po telách pokračovalo do noci. Záchranári pod reflektormi prehľadávali trosky, zatiaľ čo rodiny obetí poskytovali DNA vzorky na identifikáciu.

Vyšetrovanie bude náročné

Vyšetrovatelia už získali jednu z čiernych skriniek, ktorá zaznamenáva letové údaje. Pátranie po druhej skrinke, ktorá zaznamenáva zvuky a komunikáciu v kokpite, zatiaľ pokračuje. Miestne médiá uviedli, že lietadlo prešlo plánovanou údržbou len v marci. Tragédia vyvolala v Indii a vo svete vlnu smútku a pripomína jednu z najväčších leteckých katastrof v histórii – pád letu Pan Am 103 nad škótskym Lockerbie v roku 1988.