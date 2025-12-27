Poriadne sa zababušte, už sa to ženie: Potrápi nás silný vietor, snežiť by malo v tieto dni

Foto: TASR - Milan Kapusta

Zuzana Veslíková
TASR
Nezabudnite na čiapku, šál a rukavice.

Ak vás dnes ráno zobudili slnečné lúče, o pár hodín na to budete iba spomínať. Počasie sa k dnešnému večeru začne zhoršovať a dorazí k nám studený front. 

Ako informuje portál iMeteo, spoločne so studeným frontom k nám zavíta sneženie, ale aj nepríjemný vietor.

„V neskorších večerných hodinách začne počasie na našom území ovplyvňovať prvý studený front. Ten prinesie zväčšenie oblačnosti a príchod snehových zrážok. Sneženie však ešte dnes nebude veľmi výrazné, keďže studený front sa začne rozpadať. Do rána by mal sneh napadnúť len na severe krajiny, a to od poprašku do maximálne 3 cm,“ avizuje portál o počasí. Výraznejšie zrážky sa očakávajú ku koncu roka.

Napriek tomu, ak sa chystáte von, dobre sa oblečte. Vietor môže narobiť poriadne šarapaty, predovšetkým na horách.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Počasie je pre zimné športy priaznivé

Prevádzkovatelia už tretí deň intenzívne technicky zasnežujú. Do prevádzky pribúdajú ďalšie zjazdovky, lyžiarsku sezónu spustilo okolo 35 stredísk. Pozor však na čiastočnú prevádzku – hlavne v lokalitách, ktoré otvárali svoje areály v piatok alebo dnes, tu je dostupnosť tratí ešte nízka – 20 až 30 percent. Už 70 percent zjazdoviek je k dispozícii napr. na Roháčoch-Spálenej a v Jasnej, priblížila TASR.

Dnes vo Vrátnej spúšťajú celú lokalitu Paseky, vrátane sedačkovej lanovky, v Jasenskej doline od dnes premáva aj veľký vlek. Sezónu spúšťajú na Kubínskej holi, v Ski Zábave-Hruštín, vo Valčianskej doline, v Levočskej doline a na Čertovici. V piatok otvárali Ski Králiky aj Bachledka. Viaceré strediská začínajú aj s každodenným večerným lyžovaním – napr. Lopušná dolina-Svit, Janovky-Zuberec, Donovaly alebo Telgárt. Lyžiarske podmienky sa pomaly zlepšujú – hrúbka snehovej vrstvy dosahuje 30 až 50 cm, viac len miestami, podmienky sú dobré až veľmi dobré.

