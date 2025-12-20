Poradíme vám, ako umiestniť sviatočné jedlá v chladničke tak, aby vám čo najdlhšie vydržali: Je to jednoduché

Vianočné varenie a pečenie zvykne chladničku naplniť takmer do prasknutia, čo však môže byť problém, pretože sa tak potraviny rýchlejšie kazia. My ale tento problém vyriešime za vás. Stačí, ak si jednotlivé suroviny správne rozmiestnite podľa niekoľkých jednoduchých pravidiel.
Budúci týždeň tu máme najkrajšie sviatky roka, s ktorými sa spája varenie a pečenie tých najchutnejších dobrôt. Ak si lámete hlavu nad tým, ako potraviny v chladničke poukladať tak, aby čo najdlhšie vydržali, môžete sa skúsiť riadiť návodom, ktorý zverejnil Mail Online.
Umiestnenie potravín v chladničke je kľúčové
Úplne spodná polička, ktorá je určená na uskladnenie ovocia a zeleniny, by mala patriť výlučne zelenine a ovociu. Na spodnú policu by ste mali uskladniť mäso a mäsové výrobky, do strednej police dezerty či iné sladké a slané pokrmy. No a na úplne hornú policu syry, mliečne výrobky a koláče s plnkou.
V chladničke by ste rozhodne nemali skladovať zemiaky, suché koláče, chlieb, cibuľu a cesnak. Zároveň si dajte pozor na to, aby ste v chladničke nemali až príliš veľa jedla a jednotlivé suroviny sa navzájom nedotýkali, pretože sa tým naruší cirkulácia studeného vzduchu.
Teplota v chladničke by sa mala pohybovať od 0 °C do 5 °C. Medzi jednotlivými policami sa však teplota môže líšiť a práve preto je dôležité, ako máte jednotlivé potraviny umiestnené.
