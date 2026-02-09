Poplach v Trnave: V nemocnici nahlásili bombu, mailom žiadali peniaze

Polícia rieši ranné oznámenie o bombovej hrozbe vo Fakultnej nemocnici v Trnave. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Podľa TV JoJ, ktorá o prípade informovala, prišiel v sobotu (7. 2.) do nemocnice výhražný mail, v ktorom žiadali peniaze.
Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila.
