Poplach v Trnave: V nemocnici nahlásili bombu, mailom žiadali peniaze

Lucia Mužlová
TASR
Oznámenie o bombovej hrozbe.

Polícia rieši ranné oznámenie o bombovej hrozbe vo Fakultnej nemocnici v Trnave. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová. Podľa TV JoJ, ktorá o prípade informovala, prišiel v sobotu (7. 2.) do nemocnice výhražný mail, v ktorom žiadali peniaze.

Ako uviedla Antalová, policajti okamžite začali vykonávať všetky potrebné úkony, aby bola zabezpečená bezpečnosť osôb. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ ozrejmila.

