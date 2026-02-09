Nález tela v hlavnom meste: Obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie, prípad vyšetrujú

Tragický nález v Bratislave.

Bratislava sa v pondelok ráno, 9. februára, zobudila do smutnej správy. V známej lokalite na Prístavnej ulici bolo nájdené nehybné telo muža, pričom jeho totožnosť zatiaľ nie je známa.

Podľa informácií, ktoré priniesla TV Markíza, obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil možnosť cudzieho zavinenia. Vzhľadom na okolnosti nálezu preto rozhodol o nariadení pitvy, ktorá má určiť presnú príčinu smrti.

Prípad je v štádiu vyšetrovania

Prípad je v štádiu vyšetrovania a kompetentné orgány zatiaľ neposkytli bližšie detaily o tom, čo sa malo s mužom stať ani ako dlho sa telo na mieste nachádzalo.

Správu budeme aktualizovať.

