Poplach na základnej škole: Žiakov museli evakuovať, neznámy muž na budovu strieľal vzduchovkou

Muža z obce Wlodary v Opolskom vojvodstve v Poľsku podozrievajú zo streľby na školu a poškodenia niekoľkých okien. Škola bola evakuovaná a nikto neutrpel zranenia.
Podozrivého muža zadržala polícia, informuje varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
Podľa poľskej polície padli výstrely krátko po deviatej hodine ráno a poškodili na škole štyri okná. Podľa neskorších zistení kriminalistov išlo o výstrely zo vzduchovky. Škola okamžite po streľbe rozhodla o evakuácii, žiakov si prevzali rodičia a bezpečne sa vrátili domov.
Podozrivého muža zadržali
Policajti na mieste vypočuli svedkov a zistili, že streľba prišla z neďalekej budovy. „Podozrivý z tohto činu bol zadržaný,“ uviedol hovorca opolskej polície Piotr Chwastowski.
Polícia zadržala 38-ročného muža podozrivého z účasti na incidente. Zatiaľ nie je známe, aké obvinenie voči nemu vznesú. Podľa predbežných informácií môže byť obvinený z poškodenia majetku, za čo poľský trestný zákonník stanovuje trest odňatia slobody do piatich rokov. Polícia zdôraznila, že podobné prípady berie mimoriadne vážne, najmä ak sa týkajú školských zariadení.
