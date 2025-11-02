Poplach na Slovensku: Štyri študentské domovy museli evakuovať z dôvodu nahlásenia výbušniny

Študentské domovy v Nitre evakuovali po tom, ako Slovenskej poľnohospodárskej univerzite pristála v e-mailovej schránke bombová hrozba.
„Prorektor SPU prof. Tóth nás informoval o e-mailovom nahlásení výbušniny v ŠD SPU. SPU následne kontaktovalo PZ SR. Viac informácií nemáme,“ prezradil pre interez.sk Mgr. Peter Hrobár, riaditeľ ŠD UKF.
Hrozba prišla mailom
Túto správu pre náš portál potvrdila aj Ing. Emília Chovanová, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
„Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dostala e-mailom bombovú hrozbu týkajúcu sa študentských domovov. Všetky štyri študentské domovy sme evakuovali a študentom sme otvorili priestory v hlavnej budove pod aulou, kde sa môžu dočasne zdržiavať. V súčasnosti prebiehajú vyšetrovacie úkony, pričom plne spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní.“
