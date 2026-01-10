Poplach na diaľnici: Vozidlo zrazu začalo horieť, na mieste sú výrazné obmedzenia

Diaľnica D2 je v smere do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské pre nehodu prejazdná len v jednom pruhu. Bratislavská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.
„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s požiarom motorového vozidla, ktorý sa stal na diaľnici D2 smer Česká republika, kilometer 0,7 za úrovňou obce Kúty, pred hraničným priechodom Brodské,“ priblížili policajti. V úseku je blokovaný pravý jazdný pruh.
Polícia preto apeluje na vodičov, aby v tejto oblasti zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.
Odporúčané články
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku