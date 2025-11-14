Ponuka storočia: Našli ho, teraz ho predávajú. Skutočný dinosaurus čaká na kupca, z tej ceny odpadnete

Inauguračná aukcia dostala názov Groundbreakers: Icons of Our Time (Priekopníci: Ikony našej doby) a je venovaná oslave kultúrnych inovácií 20. a 21. storočia. Hlavnou hviezdou akcie bude fosília dinosaura – jedinečný exponát, ktorý vzbudzuje pozornosť zberateľov aj vedcov.
Od roku 1940 sa podarilo objaviť len niekoľko porovnateľných exemplárov. Ako informoval britský aukčný dom Christie’s, Spike je vôbec prvý, ktorý sa dostane do aukcie.
Dvojmetrový jedinec čaká na svojho kupca
Fosília meria 199,5 × 198,5 × 68 centimetrov a patrí k najkompletnejším doposiaľ objaveným exemplárom čeľade Caenagnathidae, o ktorej najnovšie výskumy ukazujú, že bola husto operená. Zachovaných je približne 100 fosílnych kostí nedospelého jedinca. Fosília bola objavená v Južnej Dakote v USA v roku 2022 a pohľad na ňu ponúka jedinečnú možnosť nazrieť do pradávnej minulosti, až do obdobia spred 68 miliónov rokov.
Juvenile Gorgosaurus and Caenagnathid
•#paleoart #gorgosaurus #caenagnathid #caenagnathidae #oviraptorosauria #dinosauria #dinosaurs #tyrannosauridae #animals #prehistoricanimals #mesozoic #cretaceous pic.twitter.com/7GTj3M37Ch
— Antonio R. Mihaila (@mihaila_r) December 12, 2023
Dinosaurus dostal meno Spike, je výnimočne zachovaný a zdá sa, že nesie morfologické znaky odlišné od doteraz známych predstaviteľov tejto skupiny.
James Hyslop, vedúci oddelenia pre vedu a prírodnú históriu, hovorí: „Spike je skutočne výnimočný exemplár a je nám veľkou cťou predstaviť ho tu v Christie’s. Tešíme sa na každého návštevníka, ktorý príde na King Street, aby sa so Spikeom stretol osobne. Prostredníctvom Christie’s Select bude môcť každý zberateľ či nadšenec preskúmať Spikea aj vo virtuálnej realite a zažiť tohto epického dinosaura v jeho prirodzenom prostredí, odkiaľkoľvek na svete.“
View this post on Instagram
Spike však nebude jediným unikátom aukcie. Dohromady sa ponúkne 30 položiek z oblasti prírodnej histórie, filmu, hudby, literatúry, módy a technológií. Medzi ďalšími kúskami sú osobné listy kultúrnych ikon, vzácne vedecké artefakty, historické hudobné nástroje či prelomové dizajnérske objekty.
Aukcia je súčasťou Christie’s London Classic Week, ktorá prebieha od 2. do 11. decembra. Spike bude vystavený od 6. do 11. decembra, pričom v posledný deň prebehne samotná aukcia.
Čo však mnohých zaujíma úplne najviac, je jeho odhadovaná cena. Zástupcovia Christie’s predpokladajú, že sa pohybuje medzi 3 až 5 miliónmi libier (približne 3,4 až 5,65 milióna eur).
Nahlásiť chybu v článku