Ponuka storočia: Našli ho, teraz ho predávajú. Skutočný dinosaurus čaká na kupca, z tej ceny odpadnete

Ilustračná fotografia: Keith Schengili-Roberts, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons / Tadek Kurpaski from Pittsburgh,PA, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Čo myslíte – je dinosaurus vhodný darček pod stromček?

Inauguračná aukcia dostala názov Groundbreakers: Icons of Our Time (Priekopníci: Ikony našej doby) a je venovaná oslave kultúrnych inovácií 20. a 21. storočia. Hlavnou hviezdou akcie bude fosília dinosaura – jedinečný exponát, ktorý vzbudzuje pozornosť zberateľov aj vedcov.

Od roku 1940 sa podarilo objaviť len niekoľko porovnateľných exemplárov. Ako informoval britský aukčný dom Christie’s, Spike je vôbec prvý, ktorý sa dostane do aukcie.

Dvojmetrový jedinec čaká na svojho kupca

Fosília meria 199,5 × 198,5 × 68 centimetrov a patrí k najkompletnejším doposiaľ objaveným exemplárom čeľade Caenagnathidae, o ktorej najnovšie výskumy ukazujú, že bola husto operená. Zachovaných je približne 100 fosílnych kostí nedospelého jedinca. Fosília bola objavená v Južnej Dakote v USA v roku 2022 a pohľad na ňu ponúka jedinečnú možnosť nazrieť do pradávnej minulosti, až do obdobia spred 68 miliónov rokov.

Dinosaurus dostal meno Spike, je výnimočne zachovaný a zdá sa, že nesie morfologické znaky odlišné od doteraz známych predstaviteľov tejto skupiny.

James Hyslop, vedúci oddelenia pre vedu a prírodnú históriu, hovorí: „Spike je skutočne výnimočný exemplár a je nám veľkou cťou predstaviť ho tu v Christie’s. Tešíme sa na každého návštevníka, ktorý príde na King Street, aby sa so Spikeom stretol osobne. Prostredníctvom Christie’s Select bude môcť každý zberateľ či nadšenec preskúmať Spikea aj vo virtuálnej realite a zažiť tohto epického dinosaura v jeho prirodzenom prostredí, odkiaľkoľvek na svete.“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Active Wurld ® (@activewurld)

Spike však nebude jediným unikátom aukcie. Dohromady sa ponúkne 30 položiek z oblasti prírodnej histórie, filmu, hudby, literatúry, módy a technológií. Medzi ďalšími kúskami sú osobné listy kultúrnych ikon, vzácne vedecké artefakty, historické hudobné nástroje či prelomové dizajnérske objekty.

Aukcia je súčasťou Christie’s London Classic Week, ktorá prebieha od 2. do 11. decembra. Spike bude vystavený od 6. do 11. decembra, pričom v posledný deň prebehne samotná aukcia.

Čo však mnohých zaujíma úplne najviac, je jeho odhadovaná cena. Zástupcovia Christie’s predpokladajú, že sa pohybuje medzi 3 až 5 miliónmi libier (približne 3,4 až 5,65 milióna eur).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Z hrôz, ktoré sa mali diať v 90. rokoch, naskakuje husia koža: Boháči mali platiť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac