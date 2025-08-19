Pomýlil si ho s diviakom: Poľovník zastrelil muža pred jeho domom. Myslel si, že ide o zviera, ktoré stopoval

Foto: Sylwia Botev, CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons/Pxhere

Nina Malovcová
TASR
Muž vyšiel pred dom otvoriť bránu, poľovník si ho pomýlil so zverou.

V obci Michow na východe Poľska došlo v noci zo soboty na nedeľu k tragédii, keď počas poľovačky strela zasiahla na vlastnom pozemku 60-ročného muža, ktorého si poľovník pomýlil s diviakom. Zraneniam na mieste podľahol napriek rýchlemu zásahu záchranárov.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií polície, prokuratúry a agentúry PAP. Prokuratúra uviedla, že obvinený strieľal z poľovníckeho posedu v smere k obývaným budovám a do objektu, ktorý si pred výstrelom riadne neidentifikoval.

Obeť stála pred vlastným domom

Zastrelený muž stál pred bránou svojho domu, ktorá bola osvetlená solárnymi lampami. Strela ho zasiahla do hrudníka a pravého predlaktia, následkom čoho zomrel na mieste. K incidentu došlo v obci pri Lubline, kde traja poľovníci pátrali po diviakovi pohybujúcom sa v kukuričnom poli.

Ilustračnná foto: Unsplash

Muž vyšiel pred svoj dom, aby otvoril bránu, keďže očakával príchod príbuzných. V tom okamihu naňho jeden z lovcov vystrelil v domnení, že ide o diviaka. Poľovník po zistení tragickej chyby okamžite privolal záchranné služby. Polícia zadržala všetkých účastníkov poľovačky, no po výsluchu dvoch prepustila.

Prokuratúra žiada pre strelca väzbu

V prípade strelca prokuratúra požiadala o trojmesačnú väzbu, keďže výpovede podozrivého obsahujú nezrovnalosti a okolnosti prípadu si vyžadujú objasnenie. Jediným svedkom udalosti bol maloletý syn obvineného, ktorý bol počas poľovačky prítomný spolu s otcom.

Vyšetrovatelia na mieste zaistili zbraň, oblečenie účastníkov aj dokumentáciu o povoleniach na poľovačku. Podozrivý čelí obvineniu zo zabitia s eventuálnym úmyslom, za ktoré v Poľsku hrozí trest od desať rokov väzenia až po doživotie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bolo by to blízko: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v Maďarsku. Na ruského…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac