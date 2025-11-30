Poľský prezident urobil jasný krok: Zrušil stretnutie s Orbánom. Dôvodom je, že šiel za Putinom do Moskvy

Lucia Mužlová
TASR
Nawrocki bude spolu s prezidentmi Českej republiky, Slovenska a Maďarska diskutovať o bezpečnosti a spolupráci v regióne strednej Európy.

Poľský prezident Karol Nawrocki vyradil z programu svojej budúcotýždňovej cesty do Maďarska samostatné stretnutie s premiérom Viktorom Orbánom. Urobil tak po Orbánovej návšteve Moskvy, oznámil v nedeľu predstaviteľ Nawrockého kancelárie. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.

Nawrocki pocestuje do Maďarska v stredu na summit Vyšehradskej skupiny (V4) v Ostrihome, po ktorom sa mal vo štvrtok stretnúť aj s Orbánom a maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom.

Hovoria o kontexte

Riaditeľ úradu medzinárodnej politiky poľskej prezidentskej kancelárie Marcin Przydacz však v nedeľu na sociálnej sieti oznámil, že „v súvislosti s návštevou premiéra Viktora Orbána v Moskve a jej kontextom sa prezident K. Nawrocki rozhodol obmedziť program svojej návštevy Maďarska výlučne na summit prezidentov Vyšehradskej skupiny v Ostrihome“.

Przydacz argumentoval, že Nawrocki „sa dôsledne zasadzuje za hľadanie realistických spôsobov ukončenia vojny na Ukrajine, ktorú vyvolala Ruská federácia“. Vo vyhlásení sa odvolal aj na odkaz zosnulého bývalého poľského prezidenta Lecha Kaczynského, ktorý podľa neho „zdôrazňoval, že bezpečnosť Európy závisí závisí od solidarity, a to aj v oblasti energetiky“.

Nawrocki „bude spolu s prezidentmi Českej republiky, Slovenska a Maďarska diskutovať o bezpečnosti a spolupráci v regióne strednej Európy“, doplnil Przydacz.

