Poľské úrady sú v pohotovosti. V blízkosti strategického plynovodu sa objavila ruská loď

Ilustračná foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Poľská pohraničná stráž zasiahla proti ruskej lodi pri podmorskom plynovode.

Poľské ministerstvo vnútra informovalo, že v stredu ráno sa v blízkosti strategického plynovodu objavila ruská loď. Hovorkyňa rezortu Katarzyna Galecká vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedla, že na situáciu reagovala pohraničná stráž a lodi nariadila z oblasti odplávať.

Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Podľa jej slov sa plavidlo 20 minút nachádzalo v bezprostrednej blízkosti podmorskej energetickej infraštruktúry, čo okamžite vyvolalo zásah pohraničnej služby. Tá nadviazala rádiové spojenie s posádkou a nariadila jej opustiť oblasť. Loď sa podľa hovorkyne inštrukciám podriadila a odplávala.

Bezpečnostné zložky loď uviedla do pozoru

Galecká zároveň zdôraznila, že všetky zložky podriadené ministerstvu reagujú v takýchto prípadoch promptne a efektívne, pričom spolupracujú na zabezpečení ochrany strategických objektov.

Na spoločnej tlačovej konferencii vystúpil aj hovorca ministra-koordinátora tajných služieb Jacek Dobrzyňski. Ten doplnil, že incident je predmetom preverovania príslušných orgánov a poľské bezpečnostné zložky ostávajú v stave zvýšenej pohotovosti.

Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil postup pohraničnej stráže za účinný a zdôraznil potrebu reagovať na podobné situácie rozhodne, no s rozvahou. Upozornil tiež, že poľské ozbrojené a bezpečnostné zložky musia nepretržite monitorovať aj tzv. tieňovú flotilu lodí, ktoré často operujú mimo jasného vlastníctva a bez poistenia a sú využívané na obchádzanie sankcií voči Rusku.

