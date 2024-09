Politológ povedal, čo by sa stalo, ak odvolajú z postu Michala Šimečku: Toto je dôvod, prečo to chce Fico spraviť

Reputačné straty vlády by v prípade odvolania opozičného lídra Michala Šimečku (Progresívne Slovensko) z postu podpredsedu parlamentu boli väčšie ako politický benefit z jeho odvolania. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak. Pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bude podľa neho preto dôležitejšie zohrať politické divadlo s odvolávaním ako samotná koncovka.

Zdôraznil, že Ficovým cieľom bude čo najviac očierniť svojho najväčšieho politického rivala, čo je v politike bežná záležitosť. „Pokiaľ by to však došlo až do toho bodu, že bude líder opozície odvolaný z funkcie podpredsedu Národnej rady SR, bude to veľmi vážny signál nielen k domácemu publiku, ale aj smerom do zahraničia. Paralely s vládou Vladimíra Mečiara budú úplne namieste, pretože po necelom roku tejto vlády by sme tu mali noc dlhých nožov ako za Mečiara,“ skonštatoval Koziak.

Takýto krok by bol podľa neho určite vnímaný ako útok na demokraciu, a tiež útok na napísané pravidlá, ktoré roky platili v slovenskom parlamente. „Jedným zo základných atribútov parlamentnej demokracie je rešpektovanie tých, ktorí voľby prehrali, ale na druhej strane dostali mandát od voličov. Percentá hnutia Progresívneho Slovenska, ktoré získalo vo voľbách, nie sú ďaleko od percent Smeru-SD, tu sa nebavíme o nejakej bezvýznamnej straničke,“ poukázal politológ.

Propagandistické odvolávanie Šimečku

Zároveň bude Šimečku odvolávať len veľmi tesná väčšina v parlamente. Dôvody na odvolanie sú podľa Koziaka pokrytecké, keďže je známe, že zo štátnych peňazí profitovala aj rodina Roberta Fica. Politológ sa domnieva, že odvolávanie na mimoriadnej schôdzi má splniť predovšetkým propagandistický účel.

„Je to odkaz pre voličov – bojujeme so Šimečkom veľmi tvrdo. Čo sa už týka samotného odvolania, bude sa môcť Robert Fico vyhovoriť na tajné hlasovanie, ktoré koniec koncov aj presne preto chce. Potom povie, že niektorí poslanci za to, bohužiaľ, nezahlasovali, aj keď Šimečka si zaslúži odvolanie, ale rešpektujú vôľu koaličných partnerov,“ myslí si Koziak.

Pri samotnom hlasovaní bude všetko závisieť od toho, ako sa k nemu postavia poslanci Hlasu-SD. Tí sa nepridali svojimi podpismi k návrhu na odvolanie Šimečku, ktorý podali len poslanci Smeru-SD a Slovenskej národnej strany. Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok však vyzval vo videu Šimečku, aby odstúpil.