Politici na Slovensku môžu vlastniť médiá: V hre je však zákon, ktorý to zakáže

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) avizuje prípravu návrhu zákona, ktorý zakáže aktívnym politikom vlastniť majetkový podiel v médiách alebo byť ich konečným užívateľom výhod.
TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
Médiá by nemali vlastniť aktívni politici
„SNS je presvedčená, že v rámci zmien volebného zákona je potrebné zaoberať sa aj otázkou vlastníctva médií. Médiá by nemali vlastniť aktívni politici. Návrh zákona bude spočívať v tom, že každý, kto chce kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky alebo zastávať verejnú funkciu, sa bude musieť vzdať svojho podielu v médiách,“ uviedla SNS v stanovisku.
Národniari sa odvolávajú na situáciu v Taliansku, kde podľa slov SNS musel bývalý taliansky premiér Silvio Berlusconi previesť svoje mediálne aktíva na inú osobu.
„Príkladom zo Slovenskej republiky je predseda politickej strany Sme rodina Boris Kollár so svojimi rádiami, ktorým tržby narástli za posledné roky takmer o 100 percent. Je nepredstaviteľné, aby aktívny politik vlastnil médiá alebo mal v nich majetkový podiel,“ myslí si SNS.
Strana tvrdí, že médiá majú vytvárať priestor na rovnaký prístup k šíreniu informácií. „Majú byť apolitické a nestranícke. Nie je možné, aby médiá vlastnila osoba, ktorá je členom politickej strany, jej predsedom alebo vykonáva akúkoľvek verejnú funkciu,“ priblížila.
