Polícia zadržala 17-ročného tínedžera. Podozrivý je z plánovania útokov, našli u neho sľub vernosti islamu

Ilustračná foto: Pexels

Tomáš Mako
TASR
Francúzska polícia zadržala tínedžera podozrivého z plánovania viacerých útokov.

Francúzske orgány zadržali 17-ročného tínedžera, ktorý je podozrivý z prípravy útokov na veľvyslanectvá alebo oficiálne budovy, uviedli v sobotu pre agentúru AFP zdroje oboznámené s vyšetrovaním, píše TASR.

Mladíka zadržali v pondelok v jeho dome v regióne Sarthe. Podľa zdrojov sa pokúsil utiecť pred políciou a utrpel ľahké zranenia.

Jeden zdroj uviedol, že polícia počas prehliadky v jeho dome našla sľub vernosti skupine Islamský štát a zoznam škôl v meste Le Mans. Vedľa tohto zoznamu mal napísané aj množstvo litrov, ktoré sa podľa predpokladov mohli vzťahovať na prísady na zápalné zariadenia alebo chemické výbušniny, tvrdí francúzska tlačová agentúra.

Plánovanie útokov na budovy veľvyslanectiev či médií

Tínedžer je tiež podozrivý z plánovania útokov na veľvyslanectvá Izraela, Británie a Spojených štátov, francúzskeho ministerstva vnútra, rôznych sídel médií – všetky sa nachádzajú v Paríži – ako aj na Európsky parlament v Štrasburgu.

AFP tvrdí, že protiteroristická prokuratúra ale aj právnik mladíka sa odmietli vyjadriť k prípadu.

Jeden zo zdrojov tvrdí, že tínedžer sa údajne priznal k plánovaniu mnohých z údajných činov. Mladík údajne povedal, že bol odhodlaný uskutočniť svoje plány. Zatiaľ však nepodnikol žiadne kroky k ich realizácii, pretože išlo o rozsiahle útoky, uviedol zdroj.

Francúzske protiteroristické orgány v uplynulých dvoch rokoch častejšie upozorňovali pred zapájaním sa maloletých do radikálnych plánov. Protiteroristická prokuratúra v apríli uviedla, že v roku 2023 zaznamenala 15 takýchto prípadov, v roku 2024 ich bolo 18 a v prvej polovici roka 2025 evidovali 11 prípadov. S najnovším prípadom sa celkový počet maloletých zapojených do takýchto prípadov za tento rok zvýšil na najmenej 14, informuje AFP.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico vystúpil v diskusnej relácii Sobotné dialógy. Moderátora skritizovala už aj slovenská investigatívna novinárka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac