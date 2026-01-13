Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje podozrivé úmrtia dieťaťa. Na prípad ich upozornila nemocnica

Polícia v Žiari nad Hronom vyšetruje prípad podozrivého úmrtia dieťaťa, o ktorom v utorok políciu informovala nemocnica, kde bolo dieťa so zdravotnými ťažkosťami privezené v pondelok (12. 1.). Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici o tom informovalo na sociálnej sieti.
Zatiaľ bez detailov
„V súčasnosti však nie je možné poskytnúť k danému prípadu bližšie informácie. Zverejnenie detailov by mohlo ohroziť priebeh prebiehajúceho vyšetrovania, ako aj zasiahnuť do jeho citlivých okolností,“ uviedla polícia. Zároveň podotkla, že bude verejnosť informovať, ak to procesná situácia a okolnosti prípadu dovolia.
Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
