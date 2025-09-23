Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Známa banka chystá veľkú odstávku svojich služieb, nepôjdu viaceré funkcie

Ilustračná foto: Needpix / Unsplash

Nina Malovcová
mBank pripravuje veľkú odstávku služieb.

Ak ste klientom mBank, čaká vás nepríjemné obmedzenie. Banka oznámila, že v nedeľu 28. septembra 2025 dôjde k rozsiahlej technickej odstávke. Zasiahne viacero kľúčových služieb a počas niekoľkých hodín nebude možné dostať sa k svojim financiám.

Ako banka vysvetľuje na svojej oficiálnej stránke, odstávka je nevyhnutná pre modernizáciu a vylepšenie bankových systémov, čo si vyžaduje rozsiahly zásah.

Čo klienti nebudú môcť využiť

Technické práce sú naplánované 28. septembra 2025 od 2:30 do 7:30 ráno. V tomto čase nebude fungovať internet banking, mobilná aplikácia, SEPA platby ani prijímanie okamžitých platieb. Nedostupný bude aj systém žiadostí o produkty, SMS notifikácie a služba mLinka.

Problémom sa nevyhnú ani používatelia platobných kariet. Počas odstávky nebude možné platiť kartou na internete, čo môže spôsobiť komplikácie každému, kto si v nedeľu nad ránom plánuje nakupovať online.

Ilustračná foto: Unplash

Ako postupovať po skončení odstávky

Po ukončení technických prác môže byť potrebné obnoviť stránku internet bankingu. Dá sa to jednoducho pomocou kombinácie klávesov Ctrl a F5. Banka zároveň uvádza, že jej tím urobí všetko pre to, aby systémy opäť nabehli čo najrýchlejšie.

Banka sa ospravedlnila za nepríjemnosti

„Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť,“ uvádza mBank vo svojom oznámení. Klienti by preto mali rátať s tým, že v uvedenom čase bude prístup k peniazom obmedzený a pripraviť sa na to vopred.

