Nezaplatíte kartou a nedostanete sa do aplikácie: Známa banka chystá veľkú odstávku svojich služieb, nepôjdu viaceré funkcie

Ak ste klientom mBank, čaká vás nepríjemné obmedzenie. Banka oznámila, že v nedeľu 28. septembra 2025 dôjde k rozsiahlej technickej odstávke. Zasiahne viacero kľúčových služieb a počas niekoľkých hodín nebude možné dostať sa k svojim financiám.
Ako banka vysvetľuje na svojej oficiálnej stránke, odstávka je nevyhnutná pre modernizáciu a vylepšenie bankových systémov, čo si vyžaduje rozsiahly zásah.
Čo klienti nebudú môcť využiť
Technické práce sú naplánované 28. septembra 2025 od 2:30 do 7:30 ráno. V tomto čase nebude fungovať internet banking, mobilná aplikácia, SEPA platby ani prijímanie okamžitých platieb. Nedostupný bude aj systém žiadostí o produkty, SMS notifikácie a služba mLinka.
Problémom sa nevyhnú ani používatelia platobných kariet. Počas odstávky nebude možné platiť kartou na internete, čo môže spôsobiť komplikácie každému, kto si v nedeľu nad ránom plánuje nakupovať online.
Ako postupovať po skončení odstávky
Po ukončení technických prác môže byť potrebné obnoviť stránku internet bankingu. Dá sa to jednoducho pomocou kombinácie klávesov Ctrl a F5. Banka zároveň uvádza, že jej tím urobí všetko pre to, aby systémy opäť nabehli čo najrýchlejšie.
Banka sa ospravedlnila za nepríjemnosti
„Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť,“ uvádza mBank vo svojom oznámení. Klienti by preto mali rátať s tým, že v uvedenom čase bude prístup k peniazom obmedzený a pripraviť sa na to vopred.
