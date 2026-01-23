Policajti v pohotovosti: Zasahovali na pražskej strednej škole, preverovali nahlásenú streľbu

Desiatky policajtov zasahovali v piatok popoludní na strednej škole v pražskej štvrti Žižkov, odkiaľ boli hlásené zvuky pripomínajúce streľbu. Polícia na sociálnej sieti X uviedla, že oznámenie preverila a streľba sa nepotvrdila, informuje spravodajkyňa TASR.
„Pražskí policajti preverujú oznámenie smerujúce k strednej škole v Prahe 3 na ulici Roháčova, kde bolo údajne počuť streľbu. Na mieste sú desiatky policajtov a preverujú oznámenie,“ napísala polícia na sieti X. Neskôr uviedla, že tieto informácie sa nepotvrdili.
„Nikomu nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ dodala. Polícia následne oznámila, že streľbu nahlásil učiteľ, ktorý si vraj chcel vyskúšať reakciu bezpečnostných zložiek. Učiteľa policajti zadržali pre podozrenie z trestného činu šírenia poplašnej správy.
Pražský dopravný podnik v čase zásahu na mieste obmedzil premávku, na mieste boli preventívne aj záchranári.
Policisté zjistili, že oznámení provedl učitel školy, který chtěl vyzkoušet reakci policie na oznamení o střelbě. V této souvislosti policisté na místě zadrželi muže, který je podezřelý z trestného činu šíření poplašné zprávy.
— Policie ČR (@PolicieCZ) January 23, 2026
