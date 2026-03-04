Polárny vír sa rozpadá, nastáva jeho kolaps: Užite si pekné počasie, čoskoro môže prísť prudká zmena

Atmosféra nad severnou pologuľou prechádza výraznou zmenou, ktorá môže ovplyvniť počasie na niekoľko týždňov dopredu. Polárny vír, ktorý počas zimy drží najchladnejší arktický vzduch nad severom planéty, sa totiž na prelome februára a marca definitívne rozpadol.
Tento jav mení prúdenie vzduchu medzi kontinentmi a môže spôsobiť výrazné rozdiely v počasí medzi Európou a Severnou Amerikou. Ako informuje portál iMeteo, za rozpadom víru stojí prudké oteplenie vo vyšších vrstvách atmosféry. V stratosfére sa teploty lokálne zvýšili o viac než 20 °C nad dlhodobý priemer, čo narušilo stabilitu zimnej cirkulácie a rozdelilo polárny vír na dve samostatné časti.
Prudké oteplenie vysoko nad Zemou spustilo reťazovú reakciu
Meteorológovia tento jav označujú ako náhle stratosférické oteplenie. Ide o proces, pri ktorom sa vo výške desiatok kilometrov nad Zemou dramaticky zmení teplotná aj tlaková situácia. Výsledkom je narušenie cirkulácie nad severným pólom.
Rozdelený polárny vír sa následne presúva do iných častí severnej pologule. Jedno z jeho jadier sa momentálne presúva nad Kanadu a Spojené štáty, kde môže spôsobiť výrazné vpády arktického vzduchu, zimné víchrice a výrazné ochladenie aj v oblastiach, kde už obyvatelia očakávajú príchod jari.
Európa zatiaľ z tejto situácie profituje
Zatiaľ čo Severnú Ameriku môže zasiahnuť chladnejšie počasie, Európa sa ocitla na opačnej strane tohto atmosférického systému. Postavenie tlakových útvarov podporuje vznik rozsiahlej oblasti vysokého tlaku nad starým kontinentom. Tá umožňuje prúdenie teplejšieho vzduchu z južnejších oblastí. V prvej polovici marca sa preto očakáva stabilnejšie počasie, menej zrážok a teploty, ktoré budú na mnohých miestach nad dlhodobým priemerom.
Odborníci však upozorňujú, že aktuálny kolaps polárneho víru je mimoriadne dynamický. Zmeny, ktoré sa odohrali vo vyšších vrstvách atmosféry, sa postupne prenášajú aj nižšie a môžu meniť smer prúdenia vzduchu nad kontinentmi. Dôležitú úlohu zohrá aj tzv. jet stream, teda silné prúdenie vo vyšších vrstvách atmosféry, ktoré riadi pohyb tlakových útvarov. Ak sa jeho trajektória výraznejšie zmení, môže to priniesť aj nečakané výkyvy počasia.
Zima sa ešte môže vrátiť
Aj keď začiatok marca vyzerá podľa aktuálnych modelov pokojne a teplo, meteorológovia nevylučujú, že druhá polovica mesiaca môže byť dynamickejšia. Vývoj bude závisieť najmä od toho, ako sa bude ďalej vyvíjať polárny vír a aké tlakové útvary sa vytvoria nad severnou Európou.
Jar síce už meteorologicky začala, no atmosférické procesy naznačujú, že zimné epizódy ešte nemusia byť úplne za nami. Práve rozpad polárneho víru často prináša nečakané zvraty, ktoré môžu počasie v Európe výrazne zmeniť.
Nahlásiť chybu v článku