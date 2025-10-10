Pokuta 80 € pre tých, ktorí jazdia, akoby im cesta patrila: Zistite, či patríte medzi vodičov, ktorí si ju zaslúžia

Ak však na diaľnici narazíte na pomalý kamión či starú Fabiu, môžete ich obiehať v ľavom pruhu. Presne na to by mal „rýchly“ pruh slúžiť. Po dokončení manévru by ste sa mali vrátiť späť do pravého pruhu – a ako všetci dobre vieme, práve na túto poslednú časť cestnej etikety mnohí vodiči radi zabúdajú.
Ak sa v ľavom pruhu zdržiavate aj vtedy, keď už nikoho nepredbiehate, brzdíte plynulosť premávky a znemožňujete bezpečné predbiehanie ostatným. V praxi za to na Slovensku vodič dostane nanajvýš „trúbku“ alebo nahnevaný pohľad, ale nie pokutu.
V súvislosti s problémom arogantných „kemperov“ dal portál Autoviny do pozornosti zaujímavé „pravidlo 20 sekúnd“.
Pokuta 80 eur tým, ktorí si myslia, že im cesta patrí
Toto nepísané pravidlo pochádza z Nemecka a má logický základ: ak sa v ľavom pruhu zdržiavate dlhšie ako 20 sekúnd, už nejde o predbiehanie, ale o zbytočné blokovanie. Časový limit dvadsiatich sekúnd predstavuje merateľnú hranicu, ako najdlhšie by ste sa mali zdržiavať v rýchlom pruhu, kým by ste sa mali zaradiť späť.
Vodičom v Nemecku vzniká povinnosť vrátiť sa do pravého pruhu okamžite po ukončení predbiehania, ak je to možné a bezpečné. Ak tak neurobia, hrozí im pokuta 80 eur – aj napriek tomu, že samotné „pravidlo 20 sekúnd“ nie je v zákone zakotvené explicitne. Princíp dvadsiatich sekúnd sa však využíva pre schopnosť vymedziť rozdiel medzi obiehaním a zdržiavaním sa v nesprávnom pruhu.
Pravidlo 20 sekúnd sa tak stalo praktickým usmernením aj pre vodičov. Pomáha im odhadnúť, ako dlho je „rýchly pruh“ oprávnene ich. Myšlienka si získala širokú podporu – schvaľuje ju nemecký autoklub ADAC a aj samotné súdy sa na ňu môžu odvolávať pri rozhodovaní.
„V niektorých spolkových krajinách, ako napríklad v Bádensku-Württembersku, polícia neváha používať civilné vozidlá s kamerami na dokumentovanie a pokutovanie tých, ktorí si z ľavého pruhu robia svoj súkromný koridor,“ dodávajú Autoviny.
Na Slovensku je dodržiavanie zásady jazdy vpravo stále utópiou. Ako pripomínajú Autoviny, dôvodov je viac, no najzásadnejším je fakt, že polícia u nás dodržiavanie tohto pravidla vôbec nevynucuje. Výsledkom je, že neohľaduplní vodiči si v ľavom pruhu jazdia, ako keby im patril, presvedčení, že tempo na ceste určujú oni a nie situácia na vozovke.
„Pravidlo 20 sekúnd nie je zázračný liek,“ uzatvárajú Autoviny, „ale mohol by to byť prvý, logický a veľmi efektívny krok k európskemu štandardu správania sa na diaľnici.“
