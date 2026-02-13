Pojednávanie v kauze Kuciak pokračuje: Súd má vypočuť Kočnera, obžaloba rieši objednávku vraždy

Foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
Súd sa vracia aj k príprave vrážd prokurátorov.

Súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov má v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať aj výsluchom obžalovaného Mariana Kočnera. Začiatok hlavného pojednávania je naplánovaný na 8.30 h.

V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Foto: TASR – Martin Baumann

Obžaloba sa týka aj prípravy vrážd prokurátorov

Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej aj Dušan Kracina a Darko Dragič. Objednávka vrážd Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018.

