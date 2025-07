Poistenie pred tehotenstvom netreba odkladať: Neskôr to môže byť drahšie aj riskantnejšie

Vek prvorodičiek v Európe stále stúpa a spolu s ním aj riziká spojené s tehotenstvom. Práve preto odborníci odporúčajú myslieť na životné poistenie ešte predtým, než sa žena rozhodne pre materstvo.

Ako informoval portál finsider.sk, priemerný vek prvorodičiek v Európe v uplynulom roku presiahol hranicu 29 rokov. S vyšším vekom však rastie aj pravdepodobnosť komplikácií počas tehotenstva. Tie môžu ovplyvniť nielen samotné zdravie budúcej matky, ale aj jej možnosti získať výhodné životné poistenie. Práve preto sa čoraz viac finančných poradcov zhoduje, že ak má žena v pláne založenie rodiny v horizonte jedného roka, mala by sa poistiť vopred.

Čím mladšia a zdravšia, tým výhodnejšie poistenie

Výška životného poistenia závisí najmä od veku a zdravotného stavu klientky v čase uzatvorenia zmluvy. Ako upozorňuje Alexandra Chmelová, produktová špecialistka spoločnosti Finportal, mladší a zdravý klient má vždy výhodnejšie poistné podmienky ako starší. „25-ročný klient, ktorý je zdravý, bude mať vždy nižšie poistné oproti 35-ročnému klientovi, keďže sadzby poistného sú pre neho lacnejšie do určitého veku,“ vysvetľuje.

V prípade, že je žena zdravá a tehotenstvo prebieha bez komplikácií, poisťovne spravidla nenavyšujú poistné. Iná situácia však nastáva pri rizikovom tehotenstve, kedy môže dôjsť k výlukám alebo úprave podmienok.

Každý takýto prípad je posudzovaný individuálne. „Treba však myslieť na to, že to, s čím klient vstupuje do poistenia, už je vo všeobecnosti vylúčené z plnenia. Klientka, ktorá vstúpi do poistenia tehotná, už si následne nemôže nárokovať plnenie z pripoistenia hospitalizácie alebo z chirurgického zákroku pri cisárskom reze, či práceneschopnosti,“ dodáva Chmelová z Finportalu.

Načasovanie poistenia ovplyvňuje nielen krytie, ale aj cenu