Podozrenia sa môžu stať realitou: O posune volieb už hovorí aj koalícia, riešiť to bude na najbližšej schôdzi

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Tomáš Mako
TASR
Smer-SD tvrdí, že otázku posunu komunálnych volieb bude prerokovaná na najbližšej schôdzi koaličnej rady.

Koalícia by sa mohla venovať otázke možného posunu komunálnych volieb. Vyplýva to zo stanoviska koaličnej strany Smer-SD pre TASR. Na zámer presunutia komunálnych volieb už skôr upozornila mimoparlamentná strana Demokrati. Priblížila, že má informácie o tom, že premiér Robert Fico (Smer-SD) ich chce spojiť s voľbami do Národnej rady (NR) SR.

„Najbližšia koaličná rada sa bude zaoberať programom nastávajúcej schôdze, na ktorej by mohla byť prerokovaná aj táto otázka,“ uviedla pre TASR Ľubica Končalová z tlačového odboru strany Smer-SD.

Demokrati informovali o tom, že majú od viacerých starostov a predsedov krajov informácie o možnom presune komunálnych volieb. Premiér ich podľa strany chce údajne spojiť s voľbami do NR SR a tiež predĺžiť mandát starostom a primátorom. Daný zámer skritizovala.

Konsolidácia dôvodom nie je, tvrdia Demokrati

„Vraj má ísť o konsolidačné opatrenie, no ja osobne to čítam ako stelesnený prejav strachu Roberta Fica z prehry. Vie, že prvé veľké víťazstvo opozície príde práve v komunále,“ skonštatoval líder Demokratov Jaroslav Naď.

V rámci konsolidácie by pri tom podľa jeho slov išlo o zanedbateľnú sumu. Strana preto mieni, že na daný zámer neexistuje žiadny dôvod. Pripomenula zároveň, že na predĺženie funkčného obdobia primátorov a starostov bude treba v NR SR schváliť zmenu Ústavy SR, na čo treba 90 hlasov poslancov. „Apelujeme preto na všetkých našich partnerov v parlamente, aby sa nepúšťali do tejto diskusie s Robertom Ficom,“ dodala.

Kriticky sa k možnému odkladu volieb postavilo aj Progresívne Slovensko (PS). „Robert Fico sa bojí voličov. To je jediný dôvod, prečo chce koalícia odložiť budúcoročné župné a komunálne voľby. Padajú jej preferencie a demokratické voľby sú pre ňu ohrozením, lebo voliči by jej už budúci rok spočítali neschopnosť, drahotu, stagnujúcu ekonomiku a korupčné kauzy. Vyzývam premiéra, aby opustil túto šialenú ideu a verejne garantoval, že ľuďom nesiahne na ich základné demokratické právo voliť,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.

