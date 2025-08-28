Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo odlov až 74 vlkov v tejto sezóne. Pre jednotlivé kraje budú platiť kvóty

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo vo štvrtok.
TASR o tom informoval hovorca rezortu Lukáš Januv.
Kvótu prerozdelilo MPRV medzi kraje. Pre Banskobystrický kraj povolil odstrel 21 jedincov, v Žilinskom 25. Prešovský kraj má kvótu na odlov 17 vlkov, Košický kraj sedem jedincov a Trenčiansky kraj môže zabiť štyroch vlkov.
Agrorezort vysvetlil, že kvótu určili vo výške 25 percent z čistého ročného prírastku. Tým je podľa neho zabezpečené, že vplyvom lovu v stanovenom rozsahu nedôjde k ohrozeniu populácie vlka dravého na Slovensku.
Na niektorých územiach platia výnimky
Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov, priblížilo MPRV.
„Pri určení kvóty ministerstvo postupovalo v súlade so smernicou Rady o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, vychádzalo z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, zohľadňujúc škody spôsobené vlkom dravým na hospodárskych zvieratách a majúc na zreteli, aby populácia vlka dravého na Slovensku zostala naďalej v priaznivom stave,“ tvrdí Januv.
Mapa s vyznačením území, na ktorých lov vlka nie je povolený, bude zverejnená v informačnom systéme poľovníctva. Informácie o priebehu lovu vlka dravého budú pre verejnosť prístupné taktiež v informačnom systéme poľovníctva.
Od roku 2024 nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožnila lov vlka na území Slovenska.
