Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo odlov až 74 vlkov v tejto sezóne. Pre jednotlivé kraje budú platiť kvóty

Foto: Unsplash (Janko)

Tomáš Mako
TASR
Agrorezort povolil odlov 74 vlkov v tejto poľovníckej sezóne.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo vo štvrtok.

TASR o tom informoval hovorca rezortu Lukáš Januv.

Kvótu prerozdelilo MPRV medzi kraje. Pre Banskobystrický kraj povolil odstrel 21 jedincov, v Žilinskom 25. Prešovský kraj má kvótu na odlov 17 vlkov, Košický kraj sedem jedincov a Trenčiansky kraj môže zabiť štyroch vlkov.

Agrorezort vysvetlil, že kvótu určili vo výške 25 percent z čistého ročného prírastku. Tým je podľa neho zabezpečené, že vplyvom lovu v stanovenom rozsahu nedôjde k ohrozeniu populácie vlka dravého na Slovensku.

Na niektorých územiach platia výnimky

Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov, priblížilo MPRV.

„Pri určení kvóty ministerstvo postupovalo v súlade so smernicou Rady o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, vychádzalo z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, zohľadňujúc škody spôsobené vlkom dravým na hospodárskych zvieratách a majúc na zreteli, aby populácia vlka dravého na Slovensku zostala naďalej v priaznivom stave,“ tvrdí Januv.

Mapa s vyznačením území, na ktorých lov vlka nie je povolený, bude zverejnená v informačnom systéme poľovníctva. Informácie o priebehu lovu vlka dravého budú pre verejnosť prístupné taktiež v informačnom systéme poľovníctva.

Od roku 2024 nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožnila lov vlka na území Slovenska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nečakaný krok: Prokurátor zrušil obvinenie primátorovi Revúcej, ktorý po nehode nafúkal viac ako jedno promile

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník
Langoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaníLangoše od 2,60 a pivo od 1,60: Navštívili sme jazero ukryté v horách, z tohto však budete sklamaní
Volali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborníkVolali mi podvodníci, zdvihla som im telefón: Zmanipulujú vás natoľko, že sa napokon hacknete sami, upozorňuje odborník
Za 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecíZa 5 eur sme boli v bombardovacom lietadle typu Li-2 aj v zákope: Navštívili sme múzeum SNP, prekvapilo nás niekoľko vecí
Kamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na SlovenskuKamila žije s rodinou v USA: Priemerný plat je tu 5-tisíc eur, za bývanie ale dáte polovicu. Ľudia sú iní ako na Slovensku
Zabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámouZabudnutý Slovák viedol čatu 535 u našich susedov: Hrdinsky sa pustili do povstania, u nás sú neznámou
Kráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudíKráľovská svadba mala ukončiť náboženskú vojnu. Bartolomejská noc ale odštartovala vraždenie 30-tisíc ľudí
53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo53 dní ju držal v skrini a znásilňoval, pred súdom jej rozrezal tvár: Toto Mary Stauffer napokon zachránilo
Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“Sandru Šinovú pozná celé Slovensko: Pre túto reklamu som odmietla nosiť kroj. Slováci sa ma pýtajú, či „viem po africky“
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac