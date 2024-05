Podnik prišiel so zavádzajúcim trikom, ktorý od ľudí berie peniaze navyše: Takto sa nedáte oklamať

Bohužiaľ, jej metódou nebolo zvýšiť úroveň služieb. Namiesto toho zákazníkom jednoducho nedovolila prepitné nenechať. O novinke informoval portál NY Post.

Kanadská pultová reštaurácia v Britskej Kolumbii neďaleko Vancouvru objavila šikovný spôsob, ako si zvýšiť denné prepitné. Namiesto pochvaly sa ale na jej meno zosypalo len množstvo kritiky od nahnevaných ľudí.

Príbeh sa stal virálny pre post používateľa na sociálnej sieti Reddit. Ten sa so svetom podelil s kontroverznou fotografiou priamo z podniku. Na platobnej obrazovke terminálu je vidieť, že reštaurácia zakryla časť obrazovky čiernou lepiacou páskou. Namiesto možnosti nenechať žiadne prepitné, na páske našli nadpis: „prepitné, ďakujeme“.

To mohlo viesť zákazníkov podniku k presvedčeniu, že prepitné je v reštaurácii povinné.

Guilt-tipping: Manipulácia nevinným zákazníkom

V súvislosti s nepeknou taktikou sa začal skloňovať pojem „guilt-tipping“. Guilt-tipping je slovná hračka, ktorá vychádza zo psychologického termínu „guilt-tripping“. Opisuje manipulačnú techniku, pri ktorej manipulátor vyvolá pocit viny v druhej osobe, aby dosiahol vlastný cieľ. Guilt-tipping je tak manipulácia zákazníka k tomu, aby pre zlý pocit nechal pri platení prepitné.

Čo sa týka právneho hľadiska, vo väčšine krajín je obslužné dobrovoľné, pričom je neetické, aby bolo od zákazníka vyžadované. V niektorých reštauráciách sa môžete stretnúť s tým, že vám prepitné pripočítajú na účet automaticky. V takom prípade ale väčšina právnych systémov na svete vyžaduje, aby bol zákazník vopred riadne informovaný, či už upozornením v jedálnom lístku, alebo priamo zamestnancom podniku.

Každá krajina má ale nastavené trochu iné pravidlá. Vieme však s istotou povedať, že hoci by podobná metóda nemusela byť priamo nelegálna, je minimálne neetická.

Pokiaľ by ste narazili na takýto trik aj vy, netreba sa nechať oklamať. V prípade digitálnej obrazovky by vám stačilo stlačiť ikonu dolára či percenta a následne udeliť krásnu nulu. Hoci je v prípade dobrej obsluhy slušné a vítané neodísť bez toho, aby sme zamestnancom nechali nejakú odmenu, taktiky ako táto, určite nič dobré o podniku neprezradia. Práve naopak; v ľuďoch podobné metódy skôr vyvolajú pocit, že zamestnanci by si inak obslužné nezaslúžili.