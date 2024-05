Matka zadala toto do googlu a prišla o 500-tisíc. Naletela na jednoduchý podvod, na ktorý si treba dať pozor

Austrálska matka Jo O’Brien ostala zničená, keď chcela svoje peniaze investovať, no namiesto toho ich všetky poslala skupine prefíkaných podvodníkov. O novinke informoval LadBible.

Do vyhľadávača google pritom zadala termín „the best fixed-term investment rates“ (vo voľnom preklade ‘najlepšie úrokové sadzby termínovaných vkladov’, poznámka red.). Nehľadala dlho; klikla na jeden z prvých odkazov, ktorý našla. Neskôr zistila, že namiesto banky narazila na podvodníkov, ktorí ju za pár hodín obrali o všetky životné úspory.

Hoci často nerozumieme, ako dokážu niektorí ľudia bez pochybností dôverovať cudzincom na telefóne, v tomto prípade bol podvod naozaj rafinovaný. Málokto by prišiel na to, že odborní a vzdelaní zamestnanci vás chcú v skutočnosti obrať o všetky peniaze.

„Nebolo to unáhlené – neprišlo mi to vôbec riskantné“

Žene deň po uskutočnení vyhľadávania zavolali počas dňa traja rôzni muži, ktorí sa predstavili ako zamestnanci rôznych spoločností. Jednou z nich bola overená austrálska spoločnosť poskytujúca finančné poradenstvo. Počas telefonátu žene navrhli „lepšie sadzby“.

Vďaka tomu, že muži sa predstavili menami skutočných zamestnancov, nemala žena žiadne podozrenie. Ich mená si vyhľadala a zistila, že muži s týmito menami skutočne pracujú v spoločnostiach, pod ktorými sa predstavili. Žene následne začali posielať rôzne formuláre. V časti formulárov, samozrejme, mala okrem osobných informácií vyplniť aj údaje na svoj bankový účet.

Na podvod neprišiel dokonca ani jej účtovník, ktorý celý proces sebaisto odsúhlasil. Následne jej prišla informácia o tom, že má založený účet v Národnej austrálskej banke. Podvodníci si dali dokonca takú prácu, že účet prepojili s miestnou pobočkou v blízkosti jej bydliska. Vďaka dôvere, ktorú podvodníci vyfabrikovali, nemala žena problém následne zvýšiť denný limit vo svojej banke z 20-tisíc austrálskych dolárov na sumu celých 100-tisíc austrálskych dolárov.

„Poslali mi číslo účtu na to, aby som mohla uskutočniť prvý prevod,“ povedala nešťastná žena. „Nebolo to unáhlené – neprišlo mi to riskantné alebo tak.“

Prišla o všetky peniaze

Podvodníci v procese dvoch týždňov vybielili žene celý účet. Prišla o celých 500-tisíc austrálskych dolárov, ktoré mala odložené z rozvodového vyrovnania. To sa rovná sume približne 306-tisíc eur. Dozvedela sa o tom až vtedy, keď jej zavolala vlastná banka, ktorá mala podozrenie, že sa žena stala obeťou podvodu.

„S autom som zašla do vedľajšej ulice. Triasla som sa a vrieskala. Nedokázala som rozprávať. Boli to všetky peniaze, ktoré som mala,“ hovorí nešťastná žena a dodáva, že ju sklamala aj jej banka. V procese dvoch týždňov si totiž nevšimla celých päť podozrivých transakcií, ktoré podvodníci previedli.

Nejde o prvý úspešný podvod trpezlivých podvodníkov, ktorí neváhali ani sekundu, keď niekoho chladnokrvne obrali o životné úspory. Len pod záštitou tohto falošného účtu stratilo obrovský obnos peňazí už aspoň osem ďalších ľudí, a to dokopy v hodnote viac ako 1,7 milióna austrálskych dolárov (1,04 milióna eur).