Podľa politológov môže mať víťazstvo Babišovho hnutia takýto vplyv na Slovensko. Zostavenie vlády nemusí byť jednoduché

Slovenskí politológovia zhodnotili situáciu po výhre Babišovho hnutia ANO v českých parlamentných voľbách.

Víťazstvo hnutia ANO v českých voľbách nie je prekvapením, očakávania možno prekonal len výraznejší odstup, ktorým triumfovalo nad koalíciou Spolu. Zhodli sa na tom slovenskí politológovia Darina Malová a Samuel Abrahám. Obaja takisto považujú za reálne výraznejšie oživenie slovensko-českých vzťahov na úrovni vlád oboch štátov.

Abrahám v rozhovore pre TASR poukázal na to, že líder ANO Andrej Babiš dokázal voličov osloviť aj prostredníctvom regionálnych lídrov v jednotlivých 14 volebných obvodoch, v ktorých sa hlasovalo. „Ak by bol aj v Českej republike len jeden volebný obvod, tak ako na Slovensku, možno by ANO takýto výsledok nedosiahlo,“ pripustil politológ.

Spolupracovať musia s dvoma partnermi

Malová upozornila, že i napriek jednoznačnému víťazstvu ANO sa víťazné hnutie nezaobíde bez koaličného partnera či partnerov. „Podľa vyjadrení, ktorými sa vyhraňovali proti možnej spolupráci so stranami bývalej koalície, tak musia rokovať s Motoristami a SPD, bude zaujímavé sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať,“ uviedla pre TASR.

Abrahám súhlasí s tým, že zostavenie novej českej vlády nemusí byť jednoduché, poukázal však na to, že SPD už naznačili tichú podporu prípadnému spojeniu ANO s Motoristami. „Napokon, SPD je strana, ktorej vyhovuje byť v opozícii. Nemá záujem preberať zodpovednosť za vládnutie, vyhovuje jej, ak môže kritizovať z opozičných pozícií,“ poznamenal.

Obaja si všímajú aj prepad hnutia Stačilo!. Malová mieni, že časť voličov zvažujúcich Stačilo! napokon dala prednosť ANO. „Je to aj výsledok dobrej kampane ANO, ktorá dokázala vo finále presvedčiť ľavicových voličov,“ uviedla. Abrahám za neúspechom Stačilo! vníma aj odraz toho, ako je česká spoločnosť citlivá na proruské a protieurópske nálady.

 

Spolupráca medzi vládami môže byť čoskoro realitou

I keď definitívna podoba novej českej vlády ešte nie je známa, obaja si myslia, že by mohlo prísť k znovunaštartovaniu intenzívnejšej spolupráce českej i slovenskej vlády. Poukazujú pritom na to, že Babiš má nepochybne bližšie k súčasnej slovenskej vládnej garnitúre, ako to bolo v prípade končiaceho premiéra Petra Fialu.

„Babiš je navyše pragmatik, ktorý pozná prostredie, deklaruje snahu oživiť V4. A napokon, pri súčasných postojoch Maďarska a z druhej strany Poľska by to bližšie spojenie s Českom mohlo pomôcť aj Slovensku,“ naznačil Abrahám.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok (3. 10.) a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok.

