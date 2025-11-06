Bytový dizajnér prezradil, akej farby by mal byť strop v spálni: Biely rozhodne nie. Prekvapí vás, aké odtiene navrhol

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Akú farbu má váš strop v spálni?

Vedeli ste, že farba stropu môže ovplyvniť kvalitu vášho spánku? Zlou správou je, že biela farba podľa odborníka nie je vhodná. Údajne pôsobí chladno a stimuluje mozog. 

Väčšina z nás má pravdepodobne strop v spálni bielej farby. No podľa interiérového dizajnéra Benjiho Lewisa to nie je najlepšia voľba, najmä v prípade, že túžite po kvalitnom spánku. Aj keď je biela neutrálna, čistá a dobre odráža svetlo, v miestnosti, kde chcete relaxovať, môže pôsobiť až príliš chladne a stimulujúco.

Interiérový dizajnér v rozhovore pre Daily Mail vysvetlil, že farba stropu má na celkovú atmosféru spálne väčší vplyv, než si väčšina ľudí uvedomuje. Podľa jeho slov je strop piatou stenou v miestnosti, preto by sme ju nemali zanedbávať. Správny odtieň totiž môže vytvoriť pocit útulnosti, zatiaľ čo nesprávny naruší harmóniu a zbytočne prebúdza zmysly.

Strop v spálni by mal byť v týchto odtieňoch

Preto ak si chcete navodiť pocit pokoja, mali by ste podľa odborníka siahnuť po jemných modrých alebo zelených tónoch. Modrá pripomína oblohu či vodu – symboly pokoja a rovnováhy. Zelená má zas upokojujúci účinok na nervový systém.

Ilustračné foto: Unsplash

Ideálne sú však tlmené tóny ako dymová modrá alebo šalviová zelená. Takéto farby opticky miestnosť zjemnia a pomáhajú telu aj mysli pripraviť sa na spánok. Navyše, svetlé studené odtiene, ako napríklad šalviová alebo olivovozelená, pôsobia prirodzene a navodzujú harmóniu, akoby ste sa ocitli uprostred lesa.

Podľa odborníka sa však nemusíte báť ani tmavých odtieňov. Farby ako hlboká modrá, antracitová či jemná hnedá vytvárajú pocit bezpečia, akoby vás miestnosť objímala, čo je ideálny efekt pre pokojný spánok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vedci zistili ako neplakať pri krájaní cibule: Stačí, keď urobíte toto. Je to veľmi jednoduché

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac