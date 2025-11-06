Bytový dizajnér prezradil, akej farby by mal byť strop v spálni: Biely rozhodne nie. Prekvapí vás, aké odtiene navrhol

Vedeli ste, že farba stropu môže ovplyvniť kvalitu vášho spánku? Zlou správou je, že biela farba podľa odborníka nie je vhodná. Údajne pôsobí chladno a stimuluje mozog.
Väčšina z nás má pravdepodobne strop v spálni bielej farby. No podľa interiérového dizajnéra Benjiho Lewisa to nie je najlepšia voľba, najmä v prípade, že túžite po kvalitnom spánku. Aj keď je biela neutrálna, čistá a dobre odráža svetlo, v miestnosti, kde chcete relaxovať, môže pôsobiť až príliš chladne a stimulujúco.
Interiérový dizajnér v rozhovore pre Daily Mail vysvetlil, že farba stropu má na celkovú atmosféru spálne väčší vplyv, než si väčšina ľudí uvedomuje. Podľa jeho slov je strop piatou stenou v miestnosti, preto by sme ju nemali zanedbávať. Správny odtieň totiž môže vytvoriť pocit útulnosti, zatiaľ čo nesprávny naruší harmóniu a zbytočne prebúdza zmysly.
Strop v spálni by mal byť v týchto odtieňoch
Preto ak si chcete navodiť pocit pokoja, mali by ste podľa odborníka siahnuť po jemných modrých alebo zelených tónoch. Modrá pripomína oblohu či vodu – symboly pokoja a rovnováhy. Zelená má zas upokojujúci účinok na nervový systém.
Ideálne sú však tlmené tóny ako dymová modrá alebo šalviová zelená. Takéto farby opticky miestnosť zjemnia a pomáhajú telu aj mysli pripraviť sa na spánok. Navyše, svetlé studené odtiene, ako napríklad šalviová alebo olivovozelená, pôsobia prirodzene a navodzujú harmóniu, akoby ste sa ocitli uprostred lesa.
Podľa odborníka sa však nemusíte báť ani tmavých odtieňov. Farby ako hlboká modrá, antracitová či jemná hnedá vytvárajú pocit bezpečia, akoby vás miestnosť objímala, čo je ideálny efekt pre pokojný spánok.
