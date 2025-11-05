Podávajú sťažnosť na Slovensko: Organizácii sa nepáči odstrel medveďov, vláda vraj porušila zákon

Organizácia Greenpeace Poľsko podala Európskej komisii sťažnosť na Slovensko pre údajne nezákonný odstrel medveďov hnedých. Podľa ochranárov slovenská vláda povolila odstrel až 350 jedincov bez zákonom vyžadovaného strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Greenpeace upozornil, že masové poľovačky sa odohrávajú pri poľských hraniciach a ohrozujú populáciu chráneného druhu aj na poľskej strane. „Poľské medvede často prekračujú hranicu so Slovenskom. Rozhodnutie slovenskej vlády o ich masovom odstrele je v rozpore so zákonom a ohrozuje aj populáciu tohto druhu v Poľsku,“ uviedla Aleksandra Wiktorová z Greenpeace Poľsko.
Zabili 180 medveďov
Právnik Adrian Chochol z expertnej skupiny Frank Bold pripomenul, že Slovensko musí podľa smernice EÚ o SEA posúdiť vplyvy na populáciu medveďov v cezhraničnom výskyte. Greenpeace uviedol, že do 22. októbra bolo na Slovensku usmrtených 180 medveďov. Podľa iniciatívy My sme les odstrel nič nerieši a vláda by sa mala zamerať na vzdelávanie a prevenciu konfliktov medzi ľuďmi a medveďmi.
Poľská prokuratúra v auguste informovala o vyšetrovaní prípadu zastreleného chráneného dvojročného medveďa hnedého, ktorý bol nájdený v blízkosti poľsko-slovenskej hranice. Prokuratúra nevylúčila, že k postreleniu mohlo dôjsť na území Slovenska.
