Pod Tatrami má vyrásť veľké nákupné centrum a 25-poschodové bytové domy. Projekt pripomína veľkomestské downtowny

Mesto Poprad patrí medzi perspektívne a rozvíjajúce sa lokality. V jeho prospech hrá dobré dopravné napojenie na hlavnú železničnú trasu medzi Bratislavou a Košicami, ako aj na diaľnicu D1. Zároveň slúži ako pomyselná vstupná brána do atraktívnych Vysokých Tatier. Najnovšie by jeho vizuálnu a funkčnú stránku mohol zatraktívniť pripravovaný projekt.

Ten dostal pracovný názov Centrum Park a nachádzať by sa mal v tesnom dotyku s veľkým kruhovým objazdom, ktorý patrí medzi najfrekventovanejšie miesta v Poprade. Ak by sme mali byť konkrétnejší, jeho umiestnenie sa plánuje do areálu bývalého pivovaru, ktorý je už roky opustený a chátra. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol pred pár dňami zverejnený na enviroportáli a momentálne v štádiu zisťovacieho konania.

Podľa developera projekt vytvorí novú dominantu v širšom centre mesta. „Navrhované polyfunkčné centrum nielenže zásadným spôsobom prispeje k prirodzenému funkčnému začleneniu tohto územia – likvidáciou súčasného brownfieldu a jeho nahradením funkciami zodpovedajúcimi charakteru okolia – do existujúcej zástavby, ale vytvorí aj novú architektonickú dominantu širšieho centra, reflektujúcu postavenie Popradu ako vstupnej brány do Vysokých Tatier,“ uvádza sa v zámere.

Súčasťou projektu Centrum Park majú byť tri výškové obytné budovy, komunitné centrum, administratívne centrum a tiež nové nákupné centrum. Bytové domy na vizualizácii pripomínajú stavby z downtownov veľkých miest a budú mať 25 podlaží, prislúchajúci nákupný komplex zase 5 podlaží s tým, že tri budú podzemné. Tento plán by sa mal realizovať v piatich etapách, počíta sa tiež s úpravou dopravnej infraštruktúry v okolí areálu.

Podľa zámeru by sa so stavbou malo začať už v apríli tohto roka, čo však momentálne zrejme nie je pravdepodobné. Ukončenie prác pripadlo na október 2030. Odhadované celkové náklady sú na úrovni 85 miliónov eur.

Areál bývalého pivovaru je opustený od roku 2013, pričom po páde socializmu bol sprivatizovaný a viackrát zmenil majiteľa. Po ukončení prevádzky boli viaceré budovy zbúrané a dnes ide o nevyužívaný brownfield.