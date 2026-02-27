Pod povrchom číha spiaci obor Zeme: Je plný prastarej vody, vedcom kradne spánok

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Prostredia bohaté na potenciálne zdroje energie pre život nemusia byť také vzácne, ako sa na prvý pohľad zdá.

Odpoveď na otázku, kde sa na našej planéte ukrývajú tie najpodivnejšie ekosystémy, sa možno nachádza v prastarých vodách. Sú uväznené kilometre pod zemou – v puklinách prekambrických štítových hornín.

Počas výskumu, ktorého výsledky boli publikované v štúdii z roku 2014, vedci identifikovali 19 baní v rôznych lokalitách, ktoré skrývali vodu bohatú na vodík. Táto voda bola po milióny až miliardy rokov izolovaná v prekambrickej kontinentálnej litosfére – teda v najstaršej a najstabilnejšej pevnej vrstve Zeme, ktorá vznikla v období prekambrium. Správu priniesol IFL Science.

Chemická potrava pre mikrobiálne spoločenstvá

Jedno z týchto miest sa nachádza až v trojkilometrovej hĺbke – ide o baňu neďaleko kanadského mesta Timmins. Práve tu vedci našli najstaršiu tekutú vodu, aká bola kedy objavená, a bola izolovaná po dobu 1,5 až 2,64 miliardy rokov.

Prekambrium označuje najstaršie obdobie dejín Zeme, od vzniku planéty pred 4,6 miliardami rokov až po začiatok kambria pred 541 miliónmi rokov. Ako vysvetľuje geologička Katarína Keratová, toto obdobie tvorí približne 86 % celej geologickej histórie Zeme. „Práve v tejto ére vznikla zemská kôra, prvé moria a prakontinenty, zrodil sa prvý život a v závere aj mnohobunkové organizmy s mäkkým telom,“ dodáva.

Vedcov obzvlášť fascinuje, že práve v týchto prehistorických vodách môže prekvitať podzemný život. Chemické reakcie v horninách totiž produkujú značné množstvo vodíka, ktorý slúži ako životne dôležitý energetický zdroj pre mikrobiálne spoločenstvá.

Najväčšiu úlohu zohrávajú dva základné chemické procesy. Prvým je proces známy ako tzv. rádiolytický rozklad, ktorý rozkladá molekuly vody na vodík pod vplyvom prirodzeného žiarenia. Druhým je chemická reakcia známa ako tzv. serpentinizácia, pri ktorej sa určité minerály v starých horninách menia a pritom produkujú vodík.

Spiaci obor Zeme

