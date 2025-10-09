Počasie na Slovensku sa znovu ukáže v plnej sile. V týchto oblastiach počítajte so silným vetrom, vydané sú aj výstrahy

Na horách stredného Slovenska treba od piatka (10. 10.) počítať so silnejším vetrom. Na svojej webstránke na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.
Výstrahy druhého stupňa platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. V polohách nad približne 1800 metrov sa môže vyskytnúť vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 90 až 100 km/h, čo je silná víchrica.
Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Dolný Kubín, Námestovo, Martin a Žilina. V polohách nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica.
